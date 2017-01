(AUDIO) Una docente amargada, por el robo en su casa

Una docente de Río Grande denunció el robo en su casa particular, ubicada en la zona de las chacras de la Margen Sur -en calle El Esquilador 1240-. Sofía habló en AIRE LIBRE FM y dijo que ladrones violentaron la puerta de la casa y sustrajeron un televisor LED 48 pulgadas, un calefactor marca Orbis todo embalado y también varias herramientas nuevas, entre ellas un percutor y un taladro. Agregó que “le pido a la gente que no compren cosas que no saben el origen porque de esa manera se sigue fomentando la ilegalidad, si se compran cosas robadas”.

Además, manifestó que no se siente segura “estoy intranquila y muy amargada por lo sucedido”.





