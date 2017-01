Gobierno se comprometió a transparentar la información pública

Luego del informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en el que Tierra del Fuego ha perdido varios puestos en el ranking del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP). El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, dijo en AIRE LIBRE FM: “Si no salía el informe de Cippec, yo no sabía que estábamos teniendo alguna dificultad en el área. Me comprometo a solucionar el tema de gestión transparente lo antes posible”.

Si bien en la página web oficial de Gobierno publicó el Presupuesto 2017, las secciones de “Consulte su sueldo” y “Responsabilidad 2016” siguen en construcción luego de un año de gestión. Gorbacz aseguró que “uno puede ingresar y ver los sueldos de todos los empleados de Gobierno”, pero al ingresar al sitio (http://o3.tierradelfuego.gov.ar/…/gestion-t…/planta-personal), esto figura como error.

“No hay intención de ocultar algún dato porque después se informan a la Legislatura como corresponde. Estamos abocados a la tarea de mejorar en el área de publicación para que la gente pueda ingresar al sitio”, dijo el Jefe de Gabinete. Y agregó: “La Gobernadora publicó un informe resumiendo la gestión, que yo no sé si el Gobierno anterior lo hizo, porque no tenía nada para mostrar”.

Para finalizar, Gorbacz señaló: “Ha sido un año difícil, tuvimos medio año de conflictividad y priorizamos la ejecución de políticas, la gestión de recursos. Hemos descuidado la información presupuestaria en la página, no deliberadamente, estuvimos priorizando la gestión”.

Comentarios

Comentarios