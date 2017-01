(AUDIO) Justicia no descartan maltrato físico ni enfermedad ósea, en el caso de la beba fracturada

El fiscal Eduardo Tepedino habló en AIRE LIBRE FM sobre la investigación que se lleva adelante respecto de la beba de 4 meses que estuvo internada en RG por múltiples fracturas. Manifestó que “no es posible descartar maltrato físico ni tampoco descartar que se trate de una enfermedad ósea”. La nena se encuentra separada de sus padres quienes tienen prohibición de acercamiento y contacto con la misma. La beba está con una familia sustituta y que “ya no está internada, desde hace dos o tres semanas”.

Tepedino relató que la pericia médica realizada por el Dr. Erik Manrique “concluye que no es posible descartar, con la evidencia médica que tuvo él, maltrato físico ni tampoco descartar que se trate de una enfermedad ósea”.

“Hay elementos que permitirían establecer que puede ser que llegue a tener una enfermedad ósea”, relató Tepedino quien dijo que se realizan los análisis clínicos con la intervención de la Dra. Inés Aparici, perteneciente al cuerpo de peritos forenses del Poder Judicial pero que también “hay elementos que pueda sugerir indicios de al menos negligencia, en el deber de cuidado de los padres”.

Respecto de esto, amplió que “hay elementos que sugieren que pudieron existir episodios que pusieron en riesgo a la nena. No podemos hablar de maltrato doloso, sí se puede sugerir que hubo episodios en el cuidado de la bebé” puntualizó.

“Hubo algunos episodios dentro del hogar, no quiero agregar información porque es sujeto de investigación” remarcó el fiscal, “la pericia médica es concluyente, la nena presentaba múltiples lesiones óseas, en las cotillas, en los brazos, los ante brazos y en la cabeza. Algunas databan de al menos 60 días aproximadamente, es una estimación que se hace en relación a la callosidad que se forma cuando el cuerpo sana”.

Consultado sobre si la nena poseía análisis previos a la internación, Tepedino relató que “previo al día que todos tomamos conocimiento de esto hubo una consulta médica por una lesión que presentaba en la parte de la frente. Se hicieron placas sectorizadas y se descartó que haya tenido una lesión ósea en esa zona en ese momento. Es el único registro en esa zona, en ese momento”.

“El médico forense lo que nos dice es que no puede descartar maltrato físico porque las lesiones óseas son compatibles. Tendremos que profundizar para saber si hubo negligencia y si fue víctima de un accidente doméstico o maltrato doloso” insistió el funcionario judicial.

Para Tepedino el tema “es complejo y las investigaciones son un poco más extensas. Los análisis médicos deben hacerse fuera de la ciudad porque por ahí no contamos con la instrumental y los médicos necesarios. De forma preventiva los papás no tienen el contacto con la bebé” recordó.

Finalmente consultado sobre los diferentes testimonios que se recolectaron en la causa, el fiscal remarcó que “hay algunos indicios probatorios que surgen, sobre todo de las testimoniales, que sugieren que hubo al menos alguna situación de riesgo para la bebé”.





