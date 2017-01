“Ushuaia tendrá voz política y no será sólo un destino turístico”

Así lo afirmó el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, luego de la reunión que mantuvo junto al intendente Walter Vuoto y la intendenta del partido bonaerense de La Matanza y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Verónica Magario.

Souto añadió que “durante todo este último año estuvo invitado el intendente Vuoto a participar” pero “para nosotros fue un año complejo y el día de asunción de Magario como presidenta coincidió con que en nuestra ciudad se votaba la ordenanza que permitió la distribución de tierras y la entrega de los primeros 550 lotes, por lo cual el Intendente no pudo estar presente”.

“Ayer quedó plasmado el compromiso de participar de manera activa en la FAM, así lo manifestó el Intendente a la presidenta de la Federación y así lo acordaron. Ushuaia debe mostrarse no sólo como una ciudad turística al país, si no tener una voz política en este momento de la Argentina”, sostuvo Souto.

Además, remarcó que los municipios “son un fuerte estamento de discusión política, de presencia, los vecinos concurren de manera permanente a los intendentes como primer acercamiento al Estado”, por lo que la FAM “va a ser una herramienta política en manos de Verónica Magario muy importante para que los municipios generen un federalismo desde abajo, como ya hemos expresado, que signifique que sus voces sean escuchadas tanto por los gobiernos provinciales como por el Gobierno nacional”.

En función de ello observó que Magario “le piensa dar una fuerza política importante a la Federación Argentina de Municipios y estamos dispuestos a acompañarla”, a lo que sumó que “se está trabajando en la posibilidad de una reunión de la FAM en Ushuaia”.

Relación con el Ejecuto provincial

Con respecto a la relación con el Gobierno provincial, Souto refirió que desde el punto de vista institucional “es una falta de respeto” que no hayan sido invitados los intendentes de Ushuaia y Río Grande a los actos de inauguración y anuncio de obras que se realizaron en la capital fueguina con presencia de funcionarios nacionales, y evaluó que “lo único que hacen es profundizar las diferencias”.

También criticó que no haya reconocimiento alguno a las obras que se inauguran y que son resultado de gestiones y decisiones tomadas por los gobiernos nacionales anteriores, que decidieron llevar adelante una importante distribución de recursos en todo el país, incluso en ciudades o provincias administradas por adversarios políticos como era el caso de la ciudad de Ushuaia y de la Provincia de Tierra del Fuego durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto, apuntó que “anuncian desde hace meses obras y llegada de recursos que vemos en forma permanente que corresponden a decisiones tomadas por Cristina Fernández de Kirchner y no se la nombra, como tampoco a Fabiana Ríos; evidentemente se pretende sacar un rédito político desconociendo la voluntad de los fueguinos que votaron por concretar una política muy lejana a la que se está ejecutando”.

“Nos parece una absoluta falta de respeto político y ninguneo innecesario a dos Intendentes que fueron tan elegidos por el voto popular como la Gobernadora de la Provincia”, dijo Souto.

Sobre la cuestión económica agregó que “seguimos esperando que la Provincia haga el reconocimiento de la deuda de más de cien millones de pesos que mantiene con el Municipio de Ushuaia”, a lo que sumó que “esperamos que estas diferencias políticas no agraven la situación y que no se utilice el dinero como una herramienta de disciplinamiento político”.

En ese marco, Souto refirió que “somos respetuosos de la voluntad popular en la elección de cada uno de los estamentos, pero insistimos en que también se respete la voluntad de aquéllos que eligieron a los intendentes de las ciudades de Tierra del Fuego como sus representantes hasta que terminen sus mandatos”, aunque advirtió “en los hechos esto no está siendo respetado por las autoridades provinciales”. Y señaló: “Cuando se juega a todo o nada se puede tener todo, pero también se puede quedar sin nada”.

Finalmente, el jefe de Gabinete se esperanzó en “que cambie la situación”, y si eso no sucede “estamos dispuestos a afrontar el año político como siempre lo hemos hecho, militando en el mismo lugar de los últimos doce años”.

