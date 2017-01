(AUDIO) Uno de los asistidos en el Albergue Municipal, detenido por robo

A raíz del allanamiento que la Policía realizó en el Albergue Municipal (ubicado en el pasaje Roca casi esquina Don Bosco de RG), cuando detuvieron a un hombre que vive allí hace un año, AIRE LIBRE FM buscó la opinión de una funcionaria municipal. En una entrevista mantenida con la secretaria de Promoción Social, Gabriela Castillo, sostuvo que “en el albergue hay personas que están por razones sociales, después si cometen algún delito, ya no podemos hacer nada”. La Policía detuvo a Franco Gabriel Aguilera (31), acusado del robo ocurrido el pasado viernes 6 en un departamento de calle Aeroposta Argentina al 500 de Chacra II.

En el albergue los uniformados secuestraron dinero en efectivo y alhajas, es decir que se investiga si este sujeto cometió otro robo.

Por otra parte, otro de los hombres que vive en ese lugar -José Molina- se presentó en la radio y manifestó que “quiero que la gente sepa que no todos los que vivimos allí somos delincuentes, somos personas de bien, de trabajo que atravesamos problemas. Lo de Aguilera nos sorprendió a todos y ahora no queremos que regrese al albergue”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios