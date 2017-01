Río Grande: Robaron una mochila de un automóvil

Entre las 22:30 del jueves y las 9 de este viernes ocurrió otro hecho delictivo en la ciudad. Una mochila, que contenía una cámara GoPro, un pendrive, un cuaderno, llaves y prendas de vestir, fue sustraída de un vehículo Peugeot modelo 206, de color negro y patente FOH-172, que estaba estacionado en calle Antártida Argentina al 800.

David Saenz (24 años), era el dueño de la mochila que robaron y habló en AIRE LIBRE FM: “Ayer me fuí a Ushuaia a realizar Trekking y me volví en el auto Peugeot que pertenece a un amigo mío que vive allá. Yo le iba a realizar unos arreglos en el taller, por eso está acá. Dejé la mochila adentro y active el cierre centralizado, pero creo que falló”.

“Me acosté cerca de las 22:30 y hoy cuando me levanté para ir a trabajar me di cuenta que abrieron el vehículo Me da pena porque ahí tenía elementos de la facultad. Ahora tengo que ir a la Comisaría a realizar la denuncia. “, dijo Saenz.

