Recorrieron las viviendas en el B° Municipal de Ushuaia

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recorrió junto a la comisión directiva del SOEM, encabezada por Sandra Esperón, las 54 viviendas ubicadas frente al autódromo que están próximas a finalizar. “El trabajo es en conjunto con el SOEM es a partir de llevarles soluciones a los trabajadores”, dijo el intendente.

“Es muy importante que podamos tener ya el primer barrio municipal y, en lo personal es un trabajo que hemos recorrido con Sandra Esperón, hace ya dos años con el gobierno nacional anterior, con el federalismo de recursos, cuando llegaba la obra pública nacional a la ciudad”, dijo Vuoto.

“Estos fondos fueron gestionados cuando era concejal por Walter Vuoto y ahora, ya intendente y después de un año de trabajo, porque ya están prácticamente terminadas, porque faltan algunas obras de infraestructura medianas, pero queremos resaltar que cuando hay voluntades encolumnadas para resolver, las cosas salen”, valoró Esperón.

El recorrido permitió advertir cuáles son las obras que deben hacerse para complementar la construcción de las viviendas y participaron las áreas de Planificación e Inversión Pública como así también la Secretaría de Habitat y Ordenamiento Territorial.

“Estamos transformándole la vida a las familias que tanto necesitan una vivienda, más en los momentos que se viven hoy, con los costos de vida que nos preocupan. El trabajo es en conjunto con el SOEM es a partir de llevarles soluciones a los trabajadores”, dijo el intendente.

Evaluaron la apertura de calles en el sector y la ampliación de conexiones de cloacas como parte de los trabajos complementarios y de obras medias. En forma paralela, los trabajadores se organizan para llevar adelante mejoras en lo que serán sus propias viviendas. Se trata de casas de tres ambientes, dos dormitorios y una cocina-comedor, con doble entrada.

“Cuando termine la gestión no va a quedar ningún municipal sin tierra y es lo que venimos cumpliendo con el plan urbano ambiental. Esto es fruto del trabajo y de la constancia junto al equipo técnico de la Municipalidad”, remarcó Vuoto al tiempo que valoró el calificado recurso humano que tiene la institución municipal.

“La idea es conformar un equipo de trabajo junto al SOEM y que además de la apertura de calles y de los servicios que faltan, lo puedan hacer los propios municipales. Estamos dando los últimos pasos para la entrega definitiva de las viviendas, que será a mediados de marzo”, expresó.

El verdadero federalismo

Sobre los fondos nacionales para la construcción de las viviendas municipales, producto de las políticas de distribución federal que encararon los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, destacó que “eso es el verdadero federalismo de recursos”.

“Cuando uno pasa por el Monte Gallinero, con las viviendas del PROCREAR, eso es verdadero federalismo de recursos. Obras que los fueguinos estamos utilizando, como el fideicomiso de infraestructura creado por Néstor Kirchner. Seguimos creando obras y anunciando obras por esas políticas que se formaron hace 12 años”, dijo.

“Es importante reconocer lo que se ha hecho desde el gobierno anterior. Todos estos planes de vivienda, las obras que se entregaron ayer, fueron una visión federal del kirchnerismo de los últimos doce años. Todas las obras que se inauguraron en el último año han sido producto de esa política y planificación”, expresó el intendente.

Vuoto se detuvo a explicar que “inclusive ayer mismo, lo que ha inaugurado la gobernadora con el ministro (Rogelio) Frigerio, han sido (obras) de la gestión anterior”, y destacó nuevamente que el verdadero federalismo es el de la distribución de recursos.

Aclaró, además que “no participe ayer del acto con el ministro Rogelio Frigerio, porque no fuimos invitados, más que inmadurez política hay una falta de respeto institucional”.

“Uno no está de acuerdo con el ajuste en el Estado, con el ajuste a los trabajadores. Eso marca distancia y marca dos veredas totalmente opuestas. No entregamos nada por unas obras, ni la 19640, ni la soberanía de Malvinas. Uno sigue transitando por el mismo camino, con errores y aciertos, que es defendiendo a los trabajadores, defendiendo el poder de consumo, defendiendo las paritarias”, expresó.

“Es irrespetuoso decir que no nos van a quitar la 19640 cuando uno recibe día a día cientos de trabajadores que están quedando sin trabajo, lo mismo que pasa en Rio Grande. Uno entiende la necesidad de encontrar los equilibrios, pero hemos tenido que pedir un crédito para pagar los aguinaldos a nivel provincial. ¿Dónde está la buena relación entonces?”, se preguntó.

Vuoto expresó que “la gobernadora tiene que hacer una autocrítica, parar un poco la pelota, ser un poco más humilde y convocar a los intendentes. No es casualidad que el intendente de Rio Grande y yo, que somos de diferentes espacios políticos, no hayamos sido invitados. Esto responde más a intentar arrodillar a los Municipios, en función de los recursos, que a otra cosa”.

Tal como adelantó a distintos medios periodísticos, volvió sobre la esperanza de recibir los fondos nacionales para obras de pavimentación y repavimentación en la ciudad. “Espero que los anuncios que ya hemos hecho con el señor Tito Stefani y con el gobierno nacional se concreten y que no haya ninguna mano negra que los retrase, porque sería en contra de la ciudad, no de este intendente”.

