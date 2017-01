Legislador opositor no quiere modificar la Constitución, “hay que respetarla”

El legislador Pablo Villegas (MPF), opinó en AIRE LIBRE FM sobre el proyecto impulsado por la bancada oficialista del Frente para la Victoria, de iniciar este año el análisi de la reforma de la Constitución Provincial. “Seguramente como tienen mayoría va a ser analizado, pero ya puedo adelantar que tiene más contenido político que jurídico”, dijo.

“No he hablado con los legisladores, lo he leído pero dentro del bloque del MPF no hemos fijado postura conjunta, más allá de eso tengo una postura personal”, adelantó el parlamentario.

En este sentido indicó que “más allá del contenido o el alcance que pueda tener el proyecto en sí, como hombre del Movimiento Popular Fueguino tengo que ser coherente respetar la historia de mi partido”.

Villegas remarcó que “la Constitución de la provincia ha sido una herramienta muy importante y más que modificarla requiere de un cumplimiento más acabado de sus disposiciones y de su contenido”.

“Tenemos el ejemplo del conflicto que surge con los intendentes por el tema de los impuesto inmobiliario, que tiene que ver con el modo de interpretar la Constitución de la provincia”, apuntó.

Además señaló que “por eso más que modificarla creo que tenemos que velar por su fiel cumplimiento”.

Y confirmó que “hay un proyecto presentado formalmente por el Legislador Furlan y seguramente si ellos tienen la mayoría correspondiente va a ser debatido en las comisiones en el curso de este año”.

Sin embargo reiteró que “uno lo que va a hacer es leerlo y analizarlo pero ya puedo adelantar que tiene más contenido político que jurídico y como hombre del MPF uno tiene que más que pensar en modificar la ley, velar por su fiel cumplimiento”.

Comentarios

Comentarios