(AUDIO) Walter Vuoto prendió el ventilador y apuntó fuerte contra Bertone

Después de los actos de inauguraciones que encabezaron el miércoles la gobernadora Rosana Bertone y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hubo una repercusión especial. Fue la del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien dijo en AIRE LIBRE FM que “no asistí porque no fui invitado por el Gobierno provincial. Dijo que “a veces se mezcla demasiado lo institucional y lo político”. Además, el funcionario kirchnerista recordó que “estas obras comenzaron a ser gestionadas por la presidencia de Cristina Fernández”. Sostuvo que “tengo un sabor amargo por lo sucedido”. Por otra parte, mencionó que en marzo empezarán las paritarias de los municipales y resaltó las obras que hará ahora el Municipio.

“Más allá de las diferencias (con el Gobierno) cuando hay cosas importantes para anunciar, como lo son anuncios de obras o inaugurar obras que ya venían de la gestión anterior, es importante contar con la presencia de todos en términos institucionales”, opinó Vuoto.

En ese sentido, recordó que desde la Municipalidad “a todos los actos de envergadura siempre invitamos a la Gobernadora”, mencionando que “al cumpleaños de la ciudad decidió no asistir, pero siempre la hemos invitado”.

“La verdad es que a uno le queda ese sabor amargo por la ausencia de respeto institucional muy importante”, reconoció.

Para Vuoto “a veces se mezcla demasiado lo institucional y lo político, pero me parece que no hay que mezclar los tantos”.

Sobre las obras inauguradas, puntualizó que la Planta Potabilizadora del río Pipo “venían de la gestión de Cristina con una política de recursos muy importantes”, valorando además la firma de un convenio por 130 millones de pesos anunciado ayer por el Gobierno “pero a veces uno también pone en la balanza y hace las diferencias”.

Vuoto recordó que en 2015 la Municipalidad recibió “más allá de los recursos de coparticipación, y con un Intendente que no era del mismo color que el Gobierno Nacional, más de 247 millones de pesos en obras públicas”.

“El año pasado tuvimos cero pesos destinados a obra pública del Gobierno Nacional”, remarcó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios