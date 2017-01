(AUDIO) Cómo se desarrollaron los primeros pasos en la flamante Caja de Previsión estatal

El titular de la Caja Previsional, Rubén Bahntje confirmó en AIRE LIBRE FM que se realizó la transferencia al organismo para que este viernes estén depositados los salarios jubilatorios de hasta 35 mil pesos. Además confirmó que la Provincia recibió la asistencia de Anses: “Es un aporte al Tesoro de la Provincia para aquellas provincias donde los organismos previsionales poseen déficit”.

“Se mantiene el cronograma del año pasado, en el día de hoy (jueves) se realiza la transferencia para que estén acreditados a las cero horas del día de mañana”, confirmó esta mañana el Presidente de la Caja Previsional del ex Ipauss, Rubén Bahntje.

Señaló que “estuvimos corriendo contrarreloj porque no era un problema de recursos, sino que con la apertura del año y el nuevo Presupuesto recién a última hora de ayer la gente de Tesorería pudo comenzar a trabajar en el sistema”.

Y agregó que “está en todo en orden y mañana cobran hasta 35 mil pesos, el noveno día hábil hasta 45 mil y luego el resto de las jubilaciones”.

En cuanto a los cambios que experimentan las cajas recientemente separadas, el funcionario señaló que “como puede suceder en cualquier cambio hay alguna incertidumbre de parte del personal que ha sido charlada con todo el personal de la caja para evacuar dudas y a su vez plantear que necesito que me traigan sugerencias de cómo mejorar el servicio a los afiliados”.

Y remarcó que “no tengo dudas que esta separación va a ser para mejorar el servicio, yo les reconocí a los empleados que el Ipauss como tal concentrando todos los servicios solo se manejaba en cuestiones de urgencias y las funciones internas que se podían mejorar quedaban en un segundo plano”.

Bahntje apuntó que la caja previsional es una estructura pequeña. “Somos 79 personas en total, con la planta aprobada, ingresamos todos en una sala de reunión donde nos podemos juntar y vernos la cara. La idea es hacer un par de reuniones al mes para que se escuchen entre ellos y poniendo siempre el foco en el afiliado, de qué modo hacemos que cada vez tenga que hacer menos trámites y que los tiempos de respuesta sean los que debieran ser”.

En cuanto a las quejas de los directores representantes de los trabajadores y jubilados indico que “tuvimos la primera reunión de directorio, estamos reunidos hoy y tenemos otra reunión el día lunes, creo que entendiendo los roles de cada uno y que los cambios que se pueden hacer hay que hacerlos en un marco de respeto con diferencias que se pueden consensuar o no”.

Por último se refirió a la asistencia financiera de Anses. “Es un aporte al Tesoro de la Provincia para aquellas provincias donde los organismos previsionales poseen déficit, la Nación a través del Anses prevé esta ayuda para que puedan asistir a las cajas”, indicó.

“En este caso fue una asistencia por única vez, a partir del 1 de enero de 2017, lo que plantea la Ley de blanqueo de capitales es que las provincias que no transfieren personas requieren asistencia de recursos. En la Ley de Presupuesto Nacional el artículo 73 establece un monto determinado para que el Anses encuentre una forma de distribución en base a la cantidad de población, de la cantidad de jubilaciones y el déficit que certifique”, añadió.





