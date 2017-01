Operativo de limpieza en un nuevo basurero clandestino en RG

Cuadrillas de Limpieza Urbana de la Secretaría de la Producción y Ambiente realizaron un intenso operativo limpieza del predio ubicado junto a la cancha de césped sintético, frente a la antena de Radio Nacional, donde se había formado un basura clandestino.

En el lugar se desplegó el operativo que incluyó maquinaria pesada y camiones, dado que el volumen de los residuos que se había juntado era de grandes dimensiones. Previo a esto hubo un trabajo previo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente sobre la posibilidad de la presencia de elementos contaminantes.

En este sentido, la secretaria de Producción y Ambiente, técnica Sonia Castiglione, lamentó la falta de compromiso con el medio ambiente de algunos vecinos de la ciudad.

“Este predio fue habilitado por el Municipio hace bastante tiempo para que los vecinos puedan tirar escombros y restos de obra, pero algunos vecinos desaprensivos lo usan para tirar todo tipo de residuos”, dijo Castiglione.

“En este predio prontamente va a comenzar una obra para abrir una calle y demás”, adelantó la funcionaria y agregó que “se está haciendo una gran trabajo por parte de Limpieza Urbana para sacar todos los residuos vinculados a la basura que no es inerte, para después poder emparejar el terreno para la futura obra”.

La Secretaria recordó que existe en cronograma para la recolección de residuos voluminosos en la ciudad, “pero aquí vemos que hay residuos domiciliarios y demás” por eso “no es entendible la actitud de algunos vecinos que se toman el trabajo de traer la basura hasta acá, cuando hay un servicio, que con luces o sombras, en mayor o menor medida pasa por la casa de todos los vecinos a retirar los residuos domiciliarios”.

Castiglione además recordó que “el residuo es de quien lo genera, tenemos que ser concientes a la hora de despojarnos de las cosas; si el servicio pasa una vez por semana, debemos esperar a ese momento y no en otro”.

La funcionaria lamentó que “esto no es nuevo, hemos detectado en muchos barrios donde la gente comienza a tirar y se luego se forman estos basureros clandestinos”, y esto representa un riesgo para la salud de la población.

A su turno, el coordinador de Limpieza Urbana, Guillermo Fuentes, dijo que “la verdad que da mucha bronca que no se cuiden los espacios públicos, la playa, la margen sur, chacra XIII, donde permanentemente se forman basurales clandestinos y que constantemente estamos trabajando para sanearlos, causa mucha tristeza que uno limpia y a los diez minutos esta ensuciando de nuevo”.

