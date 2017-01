El libro “Entre dos mundos” de Margarita Maldonado es estudiado en Italia

Margarita Maldonado nació en la ciudad de Río Grande en 1956 y es cuarta generación de Selk´nam–Haus. Lleva un largo tiempo trabajando en el marco de un proyecto que da a conocer la cultura de sus ancestros en instituciones educativas, así como brinda talleres en los cuales enseña la cestería tradicional de los selk´nam. Y es la autora de “Entre dos mundos.

Pasado y presente de los habitantes Selk´nam – Haus de Tierra del Fuego” publicado por la Editora Cultural Tierra del Fuego en el año 2014.

Fue grande su sorpresa al recibir, hace algunas semanas, un llamado desde el otro lado del Atlántico. Se trataba de Alessandro Michelucci, periodista italiano que reside en Florencia, Italia. Michelucci es un comunicador comprometido con las causas de los pueblos originarios, siendo él mismo el fundador del Centro de Documentación sobre los Pueblo Amenazados, centro que constituye la única biblioteca pública italiana dedicada a asuntos indígenas, que organiza conferencias, edita actualmente el sitio www.popoli-minacciati.org y está próximo a lanzar la revista electrónica “La causa de los pueblos” (La causa dei popoli). Al enterarse de la existencia de esta obra, el periodista contactó a la autora para solicitar el envío de algunos ejemplares a Europa.

“Le puse ese nombre al libro porque realmente siento que vivo entre dos mundos” expresa Margarita. “Escribirlo me permitió fortalecerme, sentirme más fuerte en mis convicciones, encontrarme con la sangre pujante que tenían nuestros ancestros, con ese latir fuerte del corazón.”

“En su momento el libro despertó tanto interés en nuestra provincia que ya no quedan más; tengo que reeditarlo en castellano y también planeo editarlo en otros cinco idiomas. Quizás Uds no sepan que esta obra fue enviada a las bibliotecas de las diez universidades más importantes del mundo”.

“Que se interesen en conocer la historia de nuestra Tierra del Fuego en un lugar tan lejano como Italia me pareció importante y aguardo la crítica de Michelucci como periodista especializado en estos temas. Se habló tanto de genocidio y extinción, como que no hay más selk´nam, y en verdad somos 600 descendientes vivos en nuestra provincia, y otros viviendo en el resto del país, todos Hijos de la Tierra.”

