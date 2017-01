(AUDIO) Prometen que este semestre solucionarán los problemas cloacales en Tolhuin

El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, dijo en AIRE LIBRE FM que con una inversión aproximada a los 2 millones de pesos se resolverán -este semestre- los problemas del sistema cloacal en Tolhuin. Cuestionó así el “abandono y el perjuicio a los vecinos” de gestiones anteriores de Gobierno.

El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, aseguró que con una inversión menor a 2 millones de pesos el Gobierno resolverá el problema del sistema cloacal en la ciudad de Tolhuin.

Consideró que el monto menor de esta inversión da cuenta del “abandono y el perjuicio a los vecinos” por parte de la anterior gestión de Gobierno, estimando que las obras encaradas en la ciudad mediterránea se finalizarán a mediados de este año.

“Lo paradójico es que la puesta en marcha de la Planta 1° de Junio no salió más de 350 mil pesos, y ahora estamos realizando una conexión troncal de 350 metros que, entre mano de obra; maquinaria; caños y tres cámaras sépticas, la inversión no supera los 250 mil pesos”, detalló.

En ese sentido, Worman planteó que “no hay ninguna relación entre el esfuerzo presupuestario que tenemos que hacer con el abandono que tenía la ciudad de Tolhuin”.

El funcionario explicó además que las obras se enmarcan en un Plan Integral de Rehabilitación del sistema cloacal de Tolhuin

“No estamos haciendo una obra que tenga un costo extraordinario, y me parece que habla del nivel de abandono que hay en Tierra del Fuego respecto a la infraestructura básica de servicios, y un atraso muy importante, que es posible revertir con una inversión que no va a alcanzar los 2 millones de pesos”, concluyó.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios