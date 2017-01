Río Grande: Ciclista hospitalizada luego de ser impactada por un vehículo

Cerca de las 9 de este miércoles, Rosa Noemi Avendaño Aguila (56 años), terminó en el Hospital Regional de Río Grande luego de haber sido atropellada por un automóvil Volkswagen modelo Gol, de color gris y patente HDP-395, conducido por Eugenio Aguilar (60). El accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Sebastián Elcano.

La mujer se encontraba a bordo de una bicicleta de color rosa y conducía sobre Belgrano en contramano hacia la subida del Hospital. Cuando intentó cruzar Elcano fue atropellada por el coche Gol que se dirigía en sentido ascendente por calle Elcano.

“Yo me fijé que no baje ningún coche por Belgrano, y que tampoco suba ninguno por el otro carril, cuando arranqué tuve la mala suerte de chocar a la señora que venía en contramano y no la ví. No fue a propósito”, dijo a AIRE LIBRE FM el conductor del vehículo Gol.

La señora, que iba acompañada por su marido, fue trasladada al Hospital con dolores en las piernas pero se encontraba fuera de peligro. “Ella se confió al cruzar la calle y por eso ocurrió el accidente”, comentó la pareja de la mujer hospitalizada.

