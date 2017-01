Gobierno entregó lotes de la Margen Sur a 29 familias

La gobernadora Rosana Bertone encabezó este martes la entrega de 29 lotes ubicados en la Margen Sur de Río Grande. “Hoy le damos la bienvenida a sus terrenos, a la construcción de un hogar y a la construcción de una Provincia”, aseguró en el acto.

La gobernadora Rosana Bertone aseguró que poder entregar estos lotes “es un momento muy importante” tanto para las familias beneficiarias como para su gestión, ya que “la tierra, el hábitat y la vivienda son políticas que llevamos adelante con Juan Carlos Arcando y con nuestros legisladores y también con los bloques que en la Legislatura Provincial nos acompañan, como Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende, porque tenemos muchas iniciativas y para ejecutarlas necesitamos del apoyo de la Legislatura y afortunadamente siempre hemos obtenido ese apoyo y ese acompañamiento”.

“Queremos aprovechar este período de verano para agilizar las licitaciones de las obras, porque esto también significa trabajo” afirmó la Mandataria. En tal sentido, remarcó que “una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos para poder seguir creciendo y realizar cloacas, agua potable, pantas de tratamiento de líquidos cloacales e infraestructura que tiene que ver con recreación, es que no se sigan ocupando espacios privados o públicos”.

“Tenemos que cuidar entre todos para que la ciudad sea ordenada y nosotros vamos a trabajar muchísimo en esto” insistió la Gobernadora, al tiempo que agradeció a los referentes barriales y a los propios vecinos “por el acompañamiento que ustedes vienen haciendo para no permitir que cualquiera vaya a cualquier lugar”.

Bertone convocó a “continuar trabajando en conjunto porque esto permite adherirnos a los programas nacionales. Si nosotros vamos y nos metemos en cualquier lugar y no cuidamos los espacios desde el medioambiente y de la propiedad de la tierra, los programas nacionales se nos caen. Quiero que todos podamos tener nuestra vivienda de una manera legal porque eso es lo más digno para la vida: ganarse las cosas con esfuerzo y legalidad”.

La Mandataria destacó también la terea del IPV, ya que “velar por las cuestiones sociales de nuestra gente es el espíritu de este Instituto. Es un día de mucha felicidad y también de responsabilidad porque ustedes van a tener que cuidar los lotes y embellecerlos y ayudarnos a que no haya ninguna situación de intrusamiento. Hoy le damos la bienvenida a sus terrenos, a la construcción de un hogar y a la construcción de una provincia” concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta del IPV, Laura Montes, explicó que “la entrega de estos lotes es el paso inicial a la regularización dominial de todos los barrios ocupados de la Margen Sur”.

La arquitecta Montes agradeció finalmente “a las familias beneficiarias, a los trabajadores del IPV por el trabajo realizado y a la gobernadora Rosana Bertone porque estuvo constantemente junto al vicegobernador Juan Carlos Arcando, acompañándonos”.



