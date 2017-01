En Ushuaia están preocupados por el “incremento en las alcoholemias positivas”

Personal de la Secretaría de Gobierno realizó una comparación entre los resultados de los controles realizados el 25 y el 1 de enero y manifestaron “preocupación” por haber detectado “un incremento en las alcoholemias positivas”.

“Todo lo que venimos transmitiendo, desde el Ejecutivo, con el acompañamiento de los medios de comunicación, difundiendo, buscando la concientización y nos encontramos con que algunos no toman conciencia”, dijo Omar Becerra, Secretario de Gobierno.

En la madrugada del primer día del año “hemos tenido bastantes sobresaltos”, expresó. Si bien no hubo que lamentar víctimas fatales, manifestó que se encontró “mucha prepotencia e intolerancia en los controles, que no se habían dado el día 25”.

“Llamamos a la reflexión a la comunidad, aquellos que andan manejando un vehículo, cuando desde la Municip0alidad se sale a realizar estas tareas, el objetivo es de tratar de cuidar la vida de todos los vecinos de nuestra ciudad”, dijo Becerra al explicar los motivos de los controles de tránsito.

A modo de ejemplo y como diferencia entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, afirmó que “hemos tenido escapes de los controles, algunos aceleraron los vehículos y nunca pararon y a estos se les va a aplicar todo el peso de lo que indican las ordenanzas vigentes”, situación que no se había dado en las fiestas navideñas.

Becerra apeló a los vecinos, a la responsabilidad y al respeto por el otro, indicando que “tienen que tomar conciencia que quienes llevan adelante los controles son vecinos también, empleados municipales que tienen la enorme responsabilidad de cuidarles la vida a todos los vecinos. Y no se puede permitir que se los prepotee, los insulten, les falten el respeto”.

“Esta fantástico que festejen, pero se debe tomar los recaudos necesarios, si uno quiere compartir un vino o lo que sea con alcohol, me parece fantástico, pero que maneje otro. En Navidad tuvimos tres casos de alcoholemia positiva y ahora once casos, entonces todo el trabajo que sirvió en el operativo del 25, se diluye y nos entristece por los casos que se han dado en año nuevo”.

Agradeció por último a los trabajadores de tránsito y transporte, al Coordinador y al Subsecretario que han llevado una tarea impecable.

