Melella sobre la omisión de Nación: “Se está violando la ley 26651”

Ante el “error” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que no incluyó las Islas Malvinas y la Antártida en un mapa de la Argentina en su saludo de fin de año, desde diversos sectores se han pronunciado respecto de esta “omisión” que lesiona toda la labor que se viene realizando desde diversos sectores de nuestra sociedad en defensa de la soberanía nacional sobre el archipiélago.

“La verdad que ha sido triste empezar el año de esta manera en lo que tiene que ver con nuestro reclamo sobre las islas, sobre lo que ya nos hemos pronunciado, defendiendo nuestra derecho soberano y para recordar a nuestros héroes”, dijo el intendente Gustavo Melella.

Tanto en su cuenta oficial de Twitter como en la de su titular, Carolina Stanley, se publicó un mensaje de “Feliz año nuevo” acompañado por la imagen de un mapa de la Argentina en el que no aparecen las Islas Malvinas.

El profesor Melella entendió al respecto que “hay que hacer un trabajo reflexivo muy profundo para construir entre todos una política nacional respecto de Malvinas, no puede ser que se tome a una omisión de estas características como algo ligero, sobre todo, porque además se está violando una ley que es la 26651 que instituye para nuestro país la utilización del mapa bicontinental que sitúa a nuestra provincia en el centro del país, que la incluye en toda su extensión con las islas Malvinas y la Antártida”.

“Río Grande es una ciudad comprometida con Malvinas, que siempre acompaña a sus héroes y que siente a Malvinas desde lo más profundo, como queremos que lo sienta el mundo. Por eso entendemos que no debemos dejar pasar este “error” como algo liviano”, insistió.

En tanto el subsecretario de Modernización e Innovación, lic. Andrés Dachary, entendió que “viniendo desde un Ministerio de Nación no pueden cometerse estos errores, sobre todo por la funcionalidad que puede llegar a tener esto hacia el Reino Unido, hacia las potencias colonialistas que hoy persisten en el siglo XXI, sobre todo porque atenta, atropella, lesiona todo lo que tiene que ver con el recuerdo de nuestros héroes, todo el reclamo soberano y el trabajo desde distintos estamentos gubernamentales y de instituciones y diversos colectivos que diariamente trabajan para esto, y una omisión de estas características va en sentido contrario a todo esto”.

Dachary recordó que “desde el primer año de gestión del intendente Melella se ha situado a todo lo que tiene que ver con el tema Malvinas como un objetivo central de gestión en lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Hemos trabajado con el Gobierno de la provincia, con Cancillería, Naciones Unidas, con la Red de Alcaldes de por la Paz, es decir, buscamos al máximo las posibilidades de trabajo en las tres patas que tienen que ver que es el reclamo soberano, la militarización de la zona que altera esta región de paz y la proliferación de armas de propulsión y capacidad nuclear”.

“Siempre hemos trabajado desde el Municipio estas tres cuestiones y las seguiremos trabajando en cada momento, porque entendemos que es algo en lo cual Río Grande tiene un compromiso inclaudicable y nunca va a bajar los brazos”, aseguró Dachary.

