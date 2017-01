La concejal Verónica González expresó su repudio a la publicación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el que se omitió a las Islas Malvinas y la Antártida: “Hoy más que nunca la frase ‘No se puede amar lo que no se conoce’, es notable sólo para quienes dimensionamos las cuestiones geopolíticas de nuestra Provincia”.

González expresó “sin dudas este menosprecio no es un error, como livianamente señalaron desde esa cartera Nacional. A lo que la exembajadora ante el Reino Unido, compañera Alicia Castro, apuntó como mutilación, yo le sumo que es ignorancia, o más penosamente, un horror institucional. Que la inopia se evidencie de esta manera a través de funcionarios nacionales, no sólo se trata de un gesto provocador sino que además es una actitud de tinte antipatriota y muy grave, ya que en esa ausencia, nos invisibiliza a los fueguinos como provincia”.

En referencia a la Funcionaria Nacional, González postuló: “Que continúe en ese espacio de decisión nacional tan delicado, evidencia el despreciable desinterés por cuestiones de índole patriótica. Esto puede dañar futuros acuerdos en relación a política exterior”

La concejal de FORJA expresó que “pensarnos otra vez, con funcionarios nacionales que pretenden pergeñar un plan de ocultamiento es un retroceso lamentable en términos de ignorancia interna” y recordó que “hace poco más de un año se había impulsado un avance pacífico en materia legislativa, con posturas políticas firmes para reanudar negociaciones respecto a Malvinas y que contó además con el acompañamiento de países que se hermanaron con la causa, de conformidad con los principios del Derecho Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas”

Asimismo sostuvo que “No les bastó con el atropello Institucional que realizaron a principio del 2016 a través de un Decreto Presidencial en el que buscan apropiarse de nuestra Isla de los Estados, cuestión que aún espera tratamiento y pronunciamiento formal por parte de los legisladores, sino que además avanzan violando, con esta omisión, la Ley 26651 Mapa Bicontinental.

Por otro lado, invitó a las autoridades nacionales y en particular a Carolina Stanley, a que “por respeto a los ciudadanos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, relean la Declaración de Ushuaia, donde expresamente todas las fuerzas políticas de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación, suscribieron la declaración de Ushuaia, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, agradece la solidaridad de los países latinoamericanos y rechaza el proceso de militarización por parte de Reino Unido”

Por último la concejal Verónica González, se solidarizó con los ex combatientes: “cuando ellos dicen que falta mucho, sin dudas no debemos dar lugar a que se le falte el respeto a la lucha incansable que vienen llevando hace años nuestros queridos veteranos, un abrazo a ellos y en ellos a todos los fueguinos”.

