Tarifaria para RG: “Nogar dice una cosa a los medios, y otra de manera privada”

Gustavo Melella reconoció que le “llamó la atención” que el concejal Alejandro Nogar asegure que en este nuevo año no se aprobará la tarifaria propuesta por el Municipio. “Es una lástima que lo diga en los medios, porque cuando se junta con nosotros dice todo lo contrario”, dijo el intendente riograndense.

“No es el momento de tocar ningún impuesto, y si bien no es un ‘tarifazo’ como se quiso instalar en la opinión pública, ni siquiera un 5% de aumento hoy parece apropiado con la situación económica que atravesamos”, había dicho Nogar a Crítica Sur si bien no descartó que se analizará la propuesta para ver su posible aprobación en 2018.

Sobre este tema, el intendente recordó en AIRE LIBRE FM que “el concejal Nogar acaba de aprobar en la última sesión algunos elementos que estaban dentro de la tributaria, que no eran aumentos, eran rebajas para los vecinos. No pagar derechos de construcción es una rebaja para los vecinos”.

Y remarcó respecto al proyecto que “se tienen que aprobar cuestiones como gente que ha construido fuera de reglamento y que el Concejo Deliberante les dio excepciones, que son grandes edificios en nuestra ciudad que no respetaron las cocheras, los metros de construcción, y las obras que tenían que hacer”.

En este sentido detalló que “a esos se les van a cobrar una multa importante, porque han conseguido una excepción no sé de qué manera en el Concejo Deliberante, se han aprovechado y están por fuera del código. Esos van a pagar bastante porque hoy de alguna manera especulan y tienen ingresos en base a no haber respetado el código urbano de la ciudad”.

De esta manera aseguró que por otro lado “cuando un vecino que hace una habitación chiquita tiene que pagar, ellos no lo han hecho” y adelantó que el listado con los nombres de aquellos que no cumplen será publicado en enero.

Entre las irregularidades mencionó que “hay algunos que habilitan como comercio y luego alquilan departamentos, el reglamento es distinto y han obtenido excepciones del Concejo Deliberante anterior. No sé si los concejales trabajaron para los empresarios pero los han beneficiado”.

Por último reiteró que “me extrañan las declaraciones de Nogar, ninguno de los concejales nos dice que hay un impuestazo, y apuesto que la mayoría ni siquiera ha leído la nueva tributaria que presentamos, por eso me extraña”.

