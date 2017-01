Sigue la polémica por la pantalla publicitaria de San Martín y Belgrano

Por un convenio entre el Municipio de RG y el empresario César Vargas se instaló una pantalla publicitaria. El Concejo Deliberante por ahora no autorizó su funcionamiento, pero el intendente Gustavo Melella dijo en AIRE LIBRE FM que “existe una interpretación administrativa, hay otros ejemplos de uso del espacio público que se puede ceder y luego va el convenio al Concejo Deliberante para que lo ratifiquen o rectifiquen”.

La pantalla sigue sin tener autorización, pero ha funcionado estos días con mensajes institucionales del Municipio de Río Grande.

Melella dijo que “hay una cuestión de interpretación administrativa, hay otros ejemplos de uso del espacio público que se puede ceder y luego va el convenio al Concejo Deliberante para que lo ratifiquen o rectifiquen”.

En este sentido remarcó que “hay una discusión interpretativa entre el Concejo y el Ejecutivo, por eso decidimos paralizarlo, buscar la mejor forma legal, que quedemos de acuerdo ambos y se pueda proceder a tener la pantalla ahí o no, o en otro espacio público”.

Se trata de una doble interpretación: desde el Municipio se entiende que se puede avanzar y hacerlo. “Un ejemplo es el de los carritos o puestos de comida que usan el espacio público, el Municipio les hace la adjudicación del lugar y luego se refrenda esa adjudicación porque es el uso de un espacio”, dijo Melella.

Sin embargo como en este caso hay una cuestión de tributos en el medio, se necesitaría anticipadamente la aprobación del Concejo Deliberante, otros dicen que no hace falta y que puede ser posterior. “Es algo que tenemos que zanjar entre los abogados del ejecutivo y el Concejo Deliberante”.

Aun así, la polémica pantalla hoy estaba encendida. “No debería estar funcionando, porque el ejecutivo mandó a parar la obra; vamos a cortar el suministro eléctrico, porque no tiene que estar funcionando, vamos a ver quién la conectó porque no debe ser así”, completó.

