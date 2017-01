(AUDIO) El primer nacimiento de TDF fue una beba, se llama Fiorella y fue en Río Grande

Faltaban tres minutos para llegar a las 14 de este domingo 1 de enero cuando llegaba al mundo una hermosa beba, que se llama Fiorella Emilia. Fue en el Hospital riograndense y pesó 3,200 kgs. Ella y su mamá están muy bien de salud. El parto estaba previsto para el día 8. Los padres Sofía Sotomayor (22 años), y Jonatan Emanuel Zuñiga (24), hablaron con AIRE LIBRE FM.

“La verdad no me lo esperaba, fue algo rapidísimo. En el hospital fui acompañada por las parteras que son un amor, me ayudaron con la respiración”, fueron las primeras palabras de la flamante mamá Sofía, en la entrevista con esta radio cuatro horas después del parto.

Recordó que ingresó al nosocomio a las 9 “y a las 13:57 ya la tenía a Fiorella en brazos, no lo puedo creer todavía… estoy muy feliz”.

El nacimiento de la beba estaba previsto para el día 8, pero se adelantó todo.

Agregó la joven madre primeriza que “estoy muy emocionada porque es una beba y la primera de la Provincia. Mi hija es muy tranquila y pesó 3,200 kgs”.

Minutos antes de la entrevista, la gobernadora Rosana Bertone estuvo en el lugar y entregó de regalo un ajuar.

Por su parte el padre, también muy emocionado, como no podía ser de otra manera, manifestó: “La tengo en mi pecho para el reconocimiento, estoy muy feliz y disfrutando de mi beba. La siento muy tranquila… es hermosa”.

Sofía recordó que a la medianoche “estaba lo mas bien, brindamos y después me fui a dormir. Me desperté a las 8 cuando comenzaron las contracciones y vinimos al Hospital”.

Por último, la madre dijo que “espero que Fiorella sea una beba sana, feliz y que los dos le podamos dar todo nuestro amor”.

(Audio Nota)

Comentarios

Comentarios