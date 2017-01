“Pido a la gente que se va de vacaciones, que no entusiasmen a otros, porque RG ya no es esa cuna de alto nivel de empleo”

El intendente Gustavo Melella dijo estar “preocupado por el incremento de la desocupación en Río Grande”, agregando que “le pido a quines se van de vacaciones que no entusiasmen a familiares y conocidos sobre posibles oportunidades laborales, porque en la ciudad ya no hay alto nivel de empleo”. Señaló que si crece la población, como todos los años, habrá mas problemas sociales.

Melella pidió “responsabilidad” a quienes emprenderán sus vacaciones de verano en distintos puntos del país, asegurando que “Río Grande ya no es esa cuna donde tenías un alto nivel de empleo, donde había trabajo para todos”.

En una entrevista con AIRE LIBRE FM sostuvo que “hay mucha desocupación y va a seguir creciendo, por eso deben ser muy responsables los que se van”, señaló.

Para Melella “si el nivel de migración interna sigue creciendo va a ser mucho más complicado aún, porque imaginemos la cantidad de desocupados que durante el año no consiguieron empleo, que tuvieron la esperanza de conseguir trabajo a lo largo del año y no lo lograron, más la cantidad que quedaron desocupados en este tiempo y los que pueden llegar a quedar desocupados en enero y febrero”.

“Dios quiera que no se de esta migración interna porque si no va a ser un componente que va a complicar más”, advirtió el jefe comunal.

Y renovó su pedido a quienes viajarán al Continente: “Tienen que tener mucho cuidado en esto de animar o entusiasmar a sus conocidos y parientes de que acá va a haber trabajo, porque no va a ser la realidad”.

