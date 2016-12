Forja cerró el año de tareas políticas desarrolladas en la Ciudad

En medio de un clima de festejos, y con un club colmado de militantes, vecinos y amigos que se acercaron a brindar y acompañar al máximo referente de FORJA, el profesor Gustavo Melella, quien ealizó el cierre de actividades del año del espacio político.

Participaron de la ceremonia la concejal por Forja, Verónica González; el presidente por Tierra del Fuego de Forja, Dr. Federico Runin, acompañado del Apoderado del Partido, Dr. Federico Greve, el Presidente de la Juventud, Federico Giménez y la cartera de funcionarios del gabinete municipal. Así mismo, acompañaron la celebración una delegación del cuerpo de Bomberos Voluntarios y agrupaciones varias de distintos espacios. Una jornada cargada con un clima de festividad, con gente que no debió permanecer afuera por falta de espacio. .

El momento de mayor entusiasmo fue cuando entró el Intendente, profesor Gustavo Melella, las personas se agolpaban a su alrededor para saludarlo. Luego de saludar y fraternizar con algunos vecinos, hizo uso de la palabra, y con un ferviente discurso supo llegar a la audiencia.

El intendente de la ciudad, agradeció primeramente la gran concurrencia “para este brindis”, y destacó la labor de aquellos que lo acompañaron en la jornada, aun siendo de otros espacios políticos, “porque FORJA es eso, es la voz del pueblo, la expresión de todas las conquistas sociales”, recalcó.

Melella elogió que “se unan en este espacio para defender los logros”, y remarcó que “nos sentimos profundamente parte del Frente Para la Victoria, con aciertos y errores, luces y sombras, pero no estamos arrepentidos, cada uno sabe si respetó y defendió los valores que este espacio representa, como lo respetamos y defendemos nosotros”.

Melella se mostró desconforme con “algunos decían que hacíamos politiquería barata” y agregó, “si se llama así a construir 3 centros de salud nuevos, a la única piscina terapéutica, a más de 450 cuadras de pavimento, la red más grande de pluviales, cuadruplicamos la infraestructura deportiva; entregamos viviendas por primera vez en la historia, lograr que más de 2500 familias accedan a la tierra y vivienda. Si eso es hacer política barata, que tristeza para los que piensan así, ojalá hagan un octavo de lo que hicimos, a pesar de las dificultades económicas. Nos sentimos orgullosos de hacer esta política de inclusión social”, valoró.

“Estamos orgullosos de trabajar con cooperativas y no con los dueños de la cámara de construcción, estamos orgullosos de trabajar junto al vecino. Es un orgullo que nuestros pibes disfruten de espacios como el Skate park, o las plazas integradoras. Las obras las gestionamos, las iniciamos y las terminamos nosotros, no nos colgamos de la obra de nadie”, recriminó Melella.

El referente del Forja, valoró “el esfuerzo que significó el haber pagado los 35 millones de pesos”, para que la obra de la construcción de la planta potabilizadora de agua no se detenga.

Señaló que en este tiempo “nos llamaron anti-macristas; no somos anti nada” dijo, “si el pueblo elige hay que respetarlo”. Así mismo agregó “Nosotros sí estamos a favor del empleo, de la producción, de la estabilidad, de la justicia social, de la soberanía y de no renunciar a Malvinas; de la inclusión social. No vendemos nuestros principios, nuestra posición por una obra, ni por uno por cien o mil millones”.

Melella recordó cuando “estuvimos frente al reclamo del tarifazo del gas, defendiendo nuestros vecinos” e hizo mención en relación a Malvinas al señalar que “fuimos a las naciones unidas porque nadie lo hizo”.

El referente de FORJA indicó que “por mas palos en la rueda que nos pongan, por más denuncias que nos hagan, o nos vayan a hacer, y lo único que falta es que digan que soy un asesino serial, -ironizó, y lamentó que en ese sentido – le hagan perder tiempo a la justicia.”

“Esto no nos hace caer, nos hace tener más fuerza y ganas de seguir trabajando por Río Grande, Tolhuin y Ushuaia”, agregó.

En otro orden de cosas, el intendente reflexionó que “es difícil llevar adelante un brindis en este tiempo, para que cuando levantemos hoy nuestros vasos brindemos, por nuestra ciudad, por la fuerzas, por nuestros pibes, por la familia, por los que están solos, por la esperanza, y por nuestros amigos que se han quedado sin empleo, y que se van a quedar sin empleo”, se lamentó.

En este sentido, agregó “Cuando nosotros lo dijimos, nos desmintieron, dijeron que iba a estar todo bien. Díganle ahora a la gente de Foxman, de Athuel, de Visteon, y de tantas otras empresas que se han quedado sim empleo que era todo mentira”

“Nosotros no nos vamos a quedar callados frente a estas medidas que atentan contra nuestros vecinos, porque son los vecinos que luego nos tocan nuestras puertas, las puertas del municipio, en busca de respuestas, y somos nosotros los que tenemos que dar la cara, sea mucho poco, bien o mal, es el municipio que los atiende”, expuso Melella, criticando que otros tratan de esconder la realidad.

Melella se refirió a quienes lo indagan por las próximas elecciones, a lo que indicó “Tenemos una realidad que nos demanda mucho compromiso, mucho trabajo, para eso nos eligieron nuestros vecinos; sería una falta de respeto pensar en el 2019, en cuestiones particulares, como ahora lo hacen algunas personas” recriminó.

“Tenemos que poner nuestras fuerzas en el empleo, en ayudar a quienes lo han perdido, y lo perderán en estos días, eso es FORJA, compromiso social”, destacó.

Valoró la importancia de los espacios políticos como el que representa, “La política es la mejor manera de transformar la vida de los demás, sino no tiene sentido, desde cualquier espacio, si no pensamos en los demás, la política no tiene sentido, nosotros no le preguntamos a quien viene a buscar una ayuda, ¿a quién votaste? No. Se la damos igual, porque es un vecino y es su derecho. Y eso es forja”, elogió.

“Tenemos que redoblar esfuerzos el año que viene, trabajar el doble para que nuestros vecinos estén mejor, para eso está este espacio, no para interese personales, el que viene en busca de interese personales que busque otro espacio, forja es para ayudar al otro” valoró.

En este orden, agregó “Forja es un espacio de construcción, un espacio de trabajo” indicó Melella, y recordó cómo nació históricamente ese espacio, enalteció más tarde la figura del ex presidente Alfonsín, representante de un espacio al que calificó que “era la reserva de la democracia”, para luego recordar al difunto Nestor Kirchner, “quien se enfrentó a los grupos de poder en defensa de los más desprotegidos, cosa que le costó la vida por el desgaste”, lamentó.

Finalmente Melella, invito a la congregación que “al levantar los vasos para brindar, dar gracias por este espacio, por FORJA, y que por sobre todo que sea para comprometernos desde nuestro lugar en trabajar por los demás, especialmente por los que menos tienen”, concluyó el intendente de la ciudad, agradeciendo a todos los presentes.

