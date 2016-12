“Hemos cuadruplicado los espacios deportivos en RG”

El gerente Ejecutivo de la Agencia de Deporte y Juventud, profesor Diego Lasalle, aseguró que el balance de las actividades realizadas a lo largo del año 2016, “es condescendiente del trabajo y lo conseguido en estos últimos cinco años, a través de la gestión del intendente Gustavo Melella”.

“Hemos cuadruplicado los espacios deportivos y no me refiero solo a los espacios cubiertos, sino a los espacios públicos, como las plazas recuperadas, las canchas de césped sintético, las ciclovías con los elementos para hacer actividad física. Vemos, con agrado, que mucha gente disfruta del aire libre y dejar estos espacios en condiciones fue una apuesta de nuestro Intendente, en bien de los vecinos”, rescató.

“Estamos descentralizando el deporte. Hemos llevado las actividades a los centros deportivos en los barrios y esto lo seguimos haciendo, con mucho acompañamiento de otras áreas municipales y los propios vecinos”.

En relación a los nuevos espacios para el desarrollo deportivo, como el Gimnasio de Artística Deportiva, adelantó que “pronto estaremos abriendo los sobres de licitación para los elementos necesario y calculamos que en abril estaremos inaugurándolo”.

Asímismo, hizo mención del “Gimnasio de Chacra XIII, otro gran espacio de 40×20 metros, con canchas oficiales para el desarrollo de las distintas disciplinas, para que los vecinos no tengan que trasladarse a otras zonas” y elogió que el Deporte esté más cerca de los hogares.

“Hoy tenemos cerca de 15 mil usuarios, que practican distintas actividades en nuestros centros deportivos municipales. La intención de esta gestión es que cada vecino que tenga deseos de hace alguna actividad física, tenga el espacio donde practicarlo, y hacer la disciplina que le gusta”.

En relación a la práctica deportiva privada, fuera de la órbita municipal, el profesor Lasalle detalló que “cada Federación, cada asociación, cada club de la ciudad, es un mundo en sí mismo, sin embargo desde la Agencia siempre estamos en contacto, ayudando, y acompañando. De hecho este año hemos otorgado cerca de 90 subsidios, en ayuda deportiva y colaboración, esto es para que los clubes puedan invertir en su infraestructura, compras de elementos, indumentaria, etc” .

Lasalle además agregó que “tenemos chicos que son becados, unos 30 en total y de acuerdo a los resultados que obtengan los chicos es la beca que se le otorga, la idea es que puedan contar con esta ayuda para su actividad”.

El Gerente Ejecutivo valoró los logros obtenidos y agregó que “aún quedan desafíos para conquistar”, incluso que para el próximo año los desafíos son “el nuevo Gimnasio de Chacra XIII, que próximamente estaremos inaugurando; el Gimnasio de Artística Deportiva; una inversión fuerte de más de 3 millones de pesos en elementos deportivos homologados, un espacio de altísima calidad para el desarrollo de la disciplina, para el deporte social y para la alta competencia, que es la mirada con la que el Intendente proyecta el deporte; además el nuevo Natatorio Olímpico de 50 metros por 25; y estamos proyectando un Dojo con 3 tatamis para el desarrollo de las artes marciales”.

“Tenemos muchísimo trabajo por delante, el Intendente Melella es una persona que nos exige permanentemente, en enero vamos a demarcar las canchas de hockey, que en total son 6 equipos, para colaborar con el deporte de Río Grande y que siga creciendo, la pista de BMX es otro tema que tenemos pendiente” concluyó.

