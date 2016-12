Migraciones advierte sobre los DNI vencidos y los problemas para salir de TDF

Lisandro Ruiz Cardona, El titular de Migraciones en Tierra del Fuego, aclaró en AIRE LIBRE FM cuáles son los mayores problemas que han presentado algunas personas que intentan cruzar la frontera por San Sebastián. Por otra parte, Lisandro Ruíz Cardona aseguró que unos 40 mil residentes en la isla salieron hacia el continente.

El responsable de Migraciones dijo que pese a todos los pronósticos que hablaban de un menor movimiento por la situación económica “estamos cerrando el mes y nos encontramos con una cantidad de tránsito muy similar a la registrada en años anteriores”.

“Hasta ahora se viene desarrollando todo con normalidad, ya pasaron las fechas clave que son generalmente el fin de semana previo a las fiestas y el lunes posterior a las fiestas. Por suerte no se registraron más de 15 o 20 minutos de demora de trámite migratorio en San Sebastián Argentino, por lo que estamos muy satisfechos con el trabajo realizado”, destacó.

Renovación del DNI

En cuanto a la documentación, las mayores dificultades se registraron en cuanto a la renovación de los documentos de los menores de edad. Ruiz Cardona destacó la importancia de chequear con tiempo la fecha de vencimiento del DNI, que consta en el la parte frontal.

“La forma más sencilla de corroborar si el documento está vigente es con la fecha de vencimiento. Los documentos nuevos se actualizan a los cinco años, pero hay documentos vigentes todavía que se actualizan a los ocho años, esos documentos siguen siendo válidos para viajar. El único motivo de rechazo de la salida del país, es cuando se presentan con un documento vencido, ya sea por un día o por dos, el documento vencido no es válido y por eso es importante chequear esa información antes de salir”, explicó.

El funcionario aseguró que este “es el problema más recurrente que tenemos como impedimento para salir del país, es el motivo por el que más demoras tenemos si bien no es significativo en la cantidad de tránsito”. Y remarcó que “antes de viajar, lo que recomendamos es que chequeen la fecha de vencimiento en el frente del documento porque todos tienen fecha de expiración”.

El permiso de menores es otro de los temas que más dudas generan. “Invitamos a todos quienes tengan dudas a acercarse a la oficina de Migraciones (San Martín 336 – Galería Topic) donde los mismos inspectores que están en rotación con San Sebastián realizan el control de la documentación”, precisó.

Además aclaró que en el caso de que los menores tengan el DNI nuevo con los datos filiatorios de los padres en el reverso “no se necesita de partida de nacimiento, pero si en el caso de los DNI anteriores que no tienen los datos”.

Comentarios

Comentarios