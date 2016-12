Impuesto inmobiliario y la defensa de la autonomía municipal

El Secretario de Finanzas del Municipio, Oscar Bahamonde ratificó la intención de preservar las autonomías municipales y la potestad de las ciudades sobre el impuesto inmobiliario. Destacó que ese tributo “representa alrededor del 15% de la recaudación tanto en Río Grande como en Ushuaia” y subrayó que si se suma el impuesto automotor “ese número se eleva al 50%”.

“Si no defendemos la situación actual en el futuro podríamos sufrir el avance provincial sobre el impuesto automotor también”, reconoció y agregó que “si bien dentro de los recursos totales del municipio la parte más importante es de coparticipación, el impacto sería igualmente muy grande”.

Sin embargo, Bahamonde afirmó que “más allá de los números de lo que se trata es de defender la autonomía municipal”.

“Por lo pronto y hasta tanto la justicia se expida, como todos los años vamos a emitir las boletas de cobro y los vecinos tendrán la posibilidad de pagar el impuesto inmobiliario dentro del ámbito municipal con los mismos beneficios que ofrecemos por buen contribuyente o por pago anual adelantado”, explicó.

El Funcionario también se refirió a la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de la Cuenta de Inversión y del Presupuesto 2017.

“Es muy importante iniciar el año con un presupuesto aprobado porque es el plan de acción que tiene el municipio expresado en números y refleja las obras que se van a realizar y los servicios que se van a prestar”, manifestó, y añadió que “los 1.949 millones de pesos previstos están bien distribuidos y son una presunción razonable”.

“Seguimos apuntando a fortalecer los servicios que prestamos, entre ellos los que históricamente tuvo a cargo la ciudad como el agua potable y nuevas políticas públicas como la de salud que este año ha experimentado un fuerte crecimiento”, recalcó.

El Secretario recordó además que “la cuenta de inversión representa la rendición de cuentas del ejercicio 2015 y fue aprobada tanto por el tribunal de cuentas como por los concejales, lo que muestra la transparencia en el manejo de los fondos públicos de esta gestión”.

Finalmente, Bahamonde se refirió a los atrasos de envíos de coparticipación por parte del Gobierno Provincial, situación que “en estos momentos se complica aún más por el cierre de cuentas del Ejecutivo Provincial”.

“En el día de ayer se depositaron los definitivos de enero, febrero y marzo y esperamos que iniciado el nuevo año podamos firmar algún tipo de acuerdo para cobrar el resto de los definitivos del año 2016. Respecto a las liquidaciones diarias estamos recibiendo fondos correspondientes a noviembre cuando ya casi finaliza diciembre con lo cual hay un atraso, pero mientras no exista una ley de goteo automático diario la situación no se va a resolver”, concluyó.