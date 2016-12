Calculan que a final de temporada habrá un movimiento de 65 mil personas en San Sebastián

El subsecretario de Límites y Fronteras, Néstor Granja, afirmó que durante el mes de diciembre ya salieron 39 mil personas, y estimó que de seguir con este nivel de tránsito, se tendrá el mismo movimiento de vacacionistas por la frontera que el año pasado con unas 65 mil personas entre salidas y entradas.

El subsecretario de Límites y Fronteras, Néstor Granja, manifestó que el “24 estuvo muy tranquilo, mientras que ayer (por el 25 de diciembre) comenzó el movimiento cerca de las 6 de la mañana hasta las 18, donde habían salido alrededor de 1400 personas, y en total hasta la noche cerca de 1600”, remarcó, señalando que el “movimiento es constante, aunque no vienen todos juntos”.

Asimismo subrayó que “desde el 1° de diciembre hasta el momento han salido treinta y nueve mil personas y entraron entre diecinueve y veinte mil, con lo cual es el movimiento que tenemos casi todos los años”.

Por tal motivo mantuvo que “si este año seguimos así, se espera que haya el mismo movimiento que el año pasado, unas 65 mil personas entre salidas y entradas”, estimó.

Recalcó que la “mayoría de los micros que entran en temporada alta vienen todos llenos, pero hasta el momento no hay demoras significativas, 5-10 minutos en Migraciones, y en Aduana 10-15 minutos, más demora que esa no tenemos”.

Puntualizó que hay mucha “gente que se ha tenido que venir por el vencimiento de los DNI, donde si bien se hizo difusión de los vencimientos de los documentos, como lo es la renovación de los 14 años, o de los 8 años, mucha gente se dio cuenta del DNI vencido en el Paso Fronterizo, siendo la única solución existente viajar por aire porque no sale del país o tramitar el pasaporte express que llega a la casa en 72 horas, con el cual si pueden cruzar”.