(AUDIO) “Los delegados de ATE piden que se deje sin trabajo a sus compañeros en el IPAUSS”

El presidente del IPAUSS, Rubén Bahntje, fue consultado por AIRE LIBRE FM respecto de la resolución del Fiscal de Estado quien ordenó la anulación de algunas designaciones en planta transitoria y permanente de ese organismo, y cuestionó que esto haya sido denunciado por delegados de ATE “que piden que se deje sin trabajo a sus compañeros”.

Recordó el funcionario que a principios de octubre “hubo una presentación de delegados de ATE por designaciones realizadas en 2016 por presidencia y de 2014 y 2015 efectuadas por el directorio en planta permanente. Dicen que serían nulas por no cumplir con el Convenio Colectivo y piden que se revoquen los actos y los trabajadores queden en la calle”.

“Yo realicé dos designaciones en planta permanente con concursos iniciados en 2014. En febrero o marzo se pudieron cerrar. Uno de los concursos para contadores, la comisión pedía declararlo desierto porque hubo un solo postulante. Y las otras designaciones de la gestión actual son plantas transitorias que tenían vencimiento al 31 de diciembre”, detalló.

“Y lo más llamativo es que la primera designación que hago en planta transitoria es a pedido de Carlos Huglich, uno de los denunciantes, que pide de forma urgente contratar a alguien, luego la denuncia y en el medio pide pasarlo a planta permanente”, relató.

Explicó que “el fiscal de Estado entiende que estas designaciones realizadas sin concurso previo son nulas sin importar el tiempo transcurrido. No importa si la persona tiene 2, 3 o 6 años en planta permanente y hay que darle la baja. No tengo el número definido, pero entendemos que son muchos casos”.

“En la denuncia se presentan con nombre y apellido solo tres casos de tres profesionales sin los cuales habría que cerrar la farmacia. Y los denunciantes gozan de cargos jerárquicos a los que accedieron sin concurso”, criticó.

“Hay trabajadores que tienen más de 2 años de planta permanente pero lo que establece el fiscal es correcto en cuanto a la interpretación del convenio. Estamos viendo los pasos a seguir porque no queremos tomar una medida que genere más problemas”.

Manifestó el titular del IPAUSS que “Si bien la denuncia tiene nombre y apellido, si hay otras personas en la misma situación hay que tomar la misma definición. No tenemos el número definitivo, hoy vamos a tener el informe final”, y defendió a los empleados que ingresaron “de buena fe” y criticó que los delegados de ATE que efectuaron la denuncia, “pidan dejar a sus compañeros sin trabajo”.





(AUDIO) Aire Libre 963: