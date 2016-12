(AUDIO) Intensa campaña informativa sobre el Estacionamiento Medido en RG

En el próximo mes de febrero comenzará el servicio de estacionamiento medido en Río Grande. Será en la zona céntrica y en la calle Viedma -donde está el otro sector comercial de la ciudad-. En los estudios de AIRE LIBRE FM estuvo este martes la ingeniera Evangelina Fernández, coordinadora del estacionamiento medido, quién brindó detalles de cómo se implementará.

Sostuvo que durante los meses de enero y febrero habrá un trabajo muy intensivo por parte del Municipio para informarle a la gente cómo se implementará el servicio; señaló que en febrero no se van a cobrar infracciones y que cualquier teléfono celular se puede utilizar para pagar el estacionamiento medido. Y quien no tenga teléfono o no lo sepa usar, existe la opción de compra de los minutos que uno utilizará en el estacionamiento.

Además, dijo que la Pérgola ubicada en la plaza Almirante Brown “es un centro de informaciones para personas que tengan dudas de cómo funcionará”.





