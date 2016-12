Destacan el plan de obras públicas que se ejecutan en Río Grande

Jorge Coldorf realizó un balance anual del trabajo realizado por el área que encabeza y delineó las obras programadas para los primeros meses del año 2017. El secretario de Obras Públicas destacó las labores que se ejecutan y resaltó la línea de trabajo del intendente Gustavo Melella.

El funcionario consideró que “se han ejecutado obras muy importantes en la ciudad como el edificio del Sedronar, pavimento, infraestructura, gimnasios que están en marcha, plazas y obras viales que han llevado mucho sacrificio”.

“Estamos trabajando también en la zona del casco viejo para restaurar, de a poco, toda la infraestructura que tiene más de 40 años”, agregó.

Coldorf evaluó que a pesar de haber sido un año difícil por la inflación y las dificultades económicas “hemos tenido el acompañamiento de muchos contratistas que han resignado parte de su ganancia para finalizar los trabajos y esto es trascendental para nosotros, porque en muchos casos sin este apoyo no se hubiese podido finalizar”.

El Secretario resaltó además “la austeridad de la gestión del Intendente Gustavo Melella que ha permitido destinar más recursos a obra pública” y subrayó el trabajo del personal municipal “que ha realizado un gran esfuerzo mostrando el compromiso de siempre con su comunidad”.

Realizando un repaso por los distintos trabajos concretados, recordó que “más de mil familias se han beneficiado con el agua, las cloacas los desagües pluviales y el pavimento en la zona de Margen Sur”.

“Se ha jerarquizado además el ingreso a la zona con las dos rotondas que no tienen solo un fin estético sino de ordenamiento del tránsito y seguridad vial, se está llevando adelante un plan de forestación y se está pavimentando el recorrido del colectivo”, enumeró.

Coldorf ponderó también las obras del Parque Industrial “que incluirán infraestructura y pavimento en coordinación con el IPV, comenzando por Einstein desde Malvinas Argentinas hasta Sarmiento, zona mixta donde viven muchos vecinos que necesitan esta obra tanto como las empresas”.

El Secretario se refirió asimismo a la esperada apertura de la calle Ameghino atravesando el BIM Nº5, anunciando que “ya empezamos los trámites administrativos pidiendo cotización del alambrado olímpico que resguardará las instalaciones del batallón”.

“Es una obra importantísima que, aunque todavía no se vea ya ha comenzado, y que se va a realizar con personal municipal”, declaró.

Igualmente resaltó el aporte del Municipio con fondos propios para mantener la obra de la nueva planta potabilizadora en marcha, la cual “se encuentra en un 75% de ejecución y que ha llevado mucho sacrificio para que continúe de forma ininterrumpida”.

“En este momento se están construyendo las piletas de decantación que reciben el agua cruda y estamos muy contentos porque la obra avanza sin pausa”, expresó.

Finalmente, el funcionario agregó que “se ha realizado un enorme trabajo de refuncionalización, mantenimiento y restauración de plazas y paseos públicos además de la construcción de nuevos espacios”, aunque solicitó a los vecinos “que cuiden estos lugares y que los disfruten con responsabilidad, porque invertimos los recursos públicos que son de todos y es una lástima cuando esto se desperdicia por la negligencia o mal uso de unos pocos”.

“Este Intendente ha dado una impronta diferente a la obra pública poniéndola al servicio de los vecinos, de la comunidad y de las familias y esto nos pone muy contentos y orgullosos de nuestro trabajo”, concluyó.