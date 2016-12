La beba que ingresó al Cemep con múltiples fracturas está en terapia intensiva

“En este momento la beba, de cuatro meses, se encuentra en terapia intensiva para tratamiento del dolor y no tiene riesgo de vida. La tomografía de cerebro no indicaba lesiones orgánicas pero puede haber algunas complicaciones en el tórax”, comentó Jorge Lozano, quien se encuentra a cargo de la Dirección Médica del Cemep en diálogo con AIRE LIBRE FM.

Sobre las causas de las fracturas presentadas en ambos brazos, costillas y en el parietal (cerebro), Lozano expresó: “Nosotros manejamos dos posibilidades. Hubo maltrato y golpes a la beba o tiene osteogénesis imperfecta, conocida como la enfermedad de los ‘huesos de cristal’. Cabe destacar que no presenta moretones pero luego eso será verificado por los médicos forenses”.

El fiscal Eduardo Tepedino y el juez Sergio Dieguez se encuentran reunidos para llevar adelante la investigación relacionada con el caso. La beba se encuentra internada con custodia policial y, tanto la madre como los familiares, no están en la misma sala que ella. “Ahora tenemos que seguir lo que indique la Justicia e iremos viendo. Los estudios de osteogénesis imperfecta no se realizan en la provincia y habrá que enviar muestras de sangre a Buenos Aires para su análisis. Si no, tendrá que viajar la paciente y los padres, ya que a ellos también se les hacen estudios porque es una enfermedad genética hereditaria”, señaló Lozano.

“La madre, de 19 años, llegó el día martes cerca de las 16 para realizar una consulta por guardia. Decía que su niña se había levantado irritable y la médica vio probable signos de fractura. Luego la mamá negaba que se le hubiese caído”, dijo el doctor Lozano. Y agregó: “Algunas fracturas eran recientes y otras datan de tiempo atrás”.

Cabe destacar que la niña nació prematuramente y la derivaron a Buenos Aires por una patología intestinal, de la cual se recuperó bien y estuvo internada hasta hace un mes. Allí, no se detectaron fracturas ya que en su historia clínica no hay ningún registro.

MAS DETALLES

El director Médico señaló que la pequeña ya fue revisada por un médico forense de la justicia, ya que son dos las posibilidades a analizar: no se descarta un posible caso de maltrato infantil, mientras que la otra posibilidad es que la niña tenga una extraña enfermedad ósea llamada Osteogénesis Imperfecta o “Huesos de Cristal”.

Lozano explicó que se trata de una enfermedad genética “en la cual los pacientes, con distintos grados, se fracturan por golpes mínimos e incluso se fracturan espontáneamente. Muchas veces cuando nacen tienen fracturas intraútero”, detalló.

“Son las dos cosas que se están analizando, el protocolo una de las primeras cosas a descartar cuando uno encuentra fracturas, una de las cosas a sospechar es maltrato. Esto no es algo confirmado porque hay otras que pueden generar esto”, sumó.

El médico terapista detalló además que la osteogénesis es una enfermedad genética hereditaria cuyo diagnóstico no se hace en Tierra del Fuego. “Hay que ver el gen y este estudio se realiza en Buenos Aires; nosotros en la provincia no lo podemos hacer, se hace en algunos lugares y fuera de la provincia”.