(AUDIO) Varisco sobre el cura acusado de abuso sexual: “Me sorprende que todavía no lo hayan indagado”

La abogada Adriana Varisco, representante de la madre y una menor (17), quienes acusan al cura Cristian Vázquez (35) de abusar sexualmente de la niña cuando ella tenía 13, visitó los estudios de AIRE LIBRE FM y expresó su asombro ante “la decisión de la Justicia a llamar a indagatoria al acusado en febrero, y no antes de la feria judicial”.

“Nosotros hicimos la denuncia el 9 de noviembre, el 11 declaró la menor y el juzgado a cargo del doctor Dieguez recolectó muchas testimoniales. Luego de la investigación, la causa quedó en stand by. No se le allanó la casa, tampoco secuestraron sus elementos personales como el teléfono. Además aportamos cartas, grabaciones y diferentes elementos probatorios”, agregó Varisco.

Además, “una persona vio mensajes de texto que el cura le habría mandado a la menor en Navidad de 2013 y va a declarar como testigo”, dijo la abogada, y agregó que “en un mensaje, Vázquez le decía a la niña de 13 años que tenía linda cola, lindas piernas y lindos pechos”.

En una entrevista realizada el 15 de noviembre con Aire Libre FM (http://www.airelibre.com.ar/2016/11/15/obispo-dijo-buscamos-la-verdad-la-denuncia-abuso-sacerdote/), el Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Miguel Angel D’annibale, expresó: “No tuve contacto con el Fiscal ni el Juez de la causa, tampoco con la familia denunciante. Es algo que voy a hacer, está en mi deseo acompañar y dejar mi cercanía, el deseo de que esto se esclarezca. Es una situación de mucho dolor y es una parte que me corresponde, yo acabo de llegar de Buenos Aires, y es mi deseo hacerlo”. La doctora Varisco, ante esta situación, comentó: “El Obispo no se comunicó en ningún momento. Mandamos la denuncia al Vaticano a mediados de diciembre y no tuvimos respuesta todavía. Aquí solo vino un representante del Obispo y le hizo tres preguntas, nada humanitario”.

“La Iglesia se enteró dos semanas antes de la presentación de la denuncia en la Justicia por un familiar de la madre. Fue un sacerdote que está en el IPES (Don Bosco), Aldo Muscheta. Él se manifestó de forma voluntaria y la asistió, además cargo de la investigación canónica que realiza la Iglesia y fue apartado por razones que desconozco. Ahora quien realiza la investigación es Luis Azcona”, señaló Varisco.

Cabe destacar que la abogada confirmó una insinuación de sobornar a la madre de la menor para “que no diga nada ni presente la denuncia”, y añadió que “fue una persona que no lo dijo directamente pero dejó en claro sus intenciones”.

El testimonio de la niña y la relación con las cartas del cura

Si bien el hecho habría ocurrido en febrero de 2013, la menor de edad confesó el supuesto hecho tres años después. Ella asistió a la parroquia Virgen del Carmen e hizo contacto visual con el acusado de abuso sexual, recordando el episodio. “La menor ingirió unas pastillas y terminó en el Sanatorio Fueguino. Luego fue tratada por una psicóloga y ahí dijo que habría sufrido abusos por parte del cura”, expresó la abogada. Y agregó: “Fue una situación muy difícil para la niña. “Después de lo que le pasó dejó de concurrir a la iglesia y fue ahora a mediados de este año. Ella no sabía que esta persona seguía al frente de la misa y se le vino a la memoria todo lo que sucedió”.

“El cura Cristian Vázquez dejó cartas en el domicilio de la niña dirigidas a todos los miembros de la familia y pedía perdón y una nueva oportunidad. Pero la madre al no tener información detallada no le dio importancia”, dijo Varisco, y añadió que “luego del relato de su hija releyó las cartas y ahí si tenían sentido”.

Sobre la relación del cura y la madre de la presunta víctima, la abogada dijo: “En una declaración duramente convincente, dijo que su madre tenía vínculo directo con el sacerdote. Ella en ese momento era adolescente y no entendía el alcance de la relación que tenía la madre y el cura, se entera tiempo después porque su madre no lo deja acercarse más a la casa, y luego el Vázquez viaja. Uno o dos años después la menor se entera que la madre había tenido una especie de noviazgo con el sacerdote”.

Una historia de abusos

El cura de la parroquia Virgen del Carmen, habría manoseado a la niña, quien en ese momento era monaguillo junto a su hermano en las misas.

Luego de estos episodios, la menor fue a trabajar junto a su hermana al domicilio del acusado. “Ella quería tener plata, ya que veía a sus hermanos con ingresos extras por realizar tareas, y el cura le ofreció limpiar la casa”, dijo Varisco y añadió que “un día fue sola porque la hermana no podía y cuando entró a limpiar la habitación de Vázquez, él la habría atacado por la espada y violado”.

“Ella no sabía manifestar lo que había sucedido ni decir que no. Tuvo contacto con un miembro de la religión que ella iba a practicar y le torció la vida psíquica y sexual para toda su vida”, finalizó la abogada de la menor y su madre.





(AUDIO) Aire Libre 963: