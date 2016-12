Ushuaia: Informaron el funcionamiento de los servicios durante las fiestas

Recolección de residuos: La Municipalidad de Ushuaia informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios durante las fiestas de Navidad y Fin de año tendrá el siguiente cronograma:

Los viernes 23 de diciembre y 30 de diciembre se prestará el servicio normalmente.

El sábado 24 de diciembre y el sábado 31 de diciembre habrá servicio normal en el recorrido del turno mañana (de 08:00 a 15:00 horas); el recorrido del turno noche se anticipa a las 16:00 horas porque a partir de las 20:00 horas no habrá servicio y no habrá recolección de residuos gastronómicos en la Nochebuena ni en la última noche del año. Los locales gastronómicos deben tener en cuenta que no deben sacar los residuos durante esos días.

En tanto el domingo 25 de diciembre y el domingo 1° de enero no habrá actividad de recolección de residuos domiciliarios en los turnos mañana y noche; aunque se reanudará para los locales gastronómicos.

El servicio de taxis y remises

La Municipalidad alerta a la población que durante los días festivos deberán estar atentos al momento de utilizar el servicio de transporte de pasajeros, tanto de taxis como de remises, y no deben permitir que se cobre tarifa especial navideña o tarifa diferencial, ya que no existe en la normativa vigente alguna aprobada u homologada por este Municipio.

Se recuerda que se encuentra en vigencia la nueva tarifa establecida para el servicio de transporte de pasajeros Taxi que fija en $ 19,50 (diecinueve pesos con 50/100) la bajada de bandera y el valor de la ficha $1,80 (un peso con 80/100) .

En caso de querer cobrar otra tarifa, deberán tomar los recaudos necesarios, exigir factura o ticket con detalle del trayecto y costo del mismo, N° de móvil, dominio o cualquier dato que sea de utilidad para formular la denuncia correspondiente ante la Dirección de Transporte, ubicada en calle Arturo Coronado 486, o bien comunicarse a los teléfonos 441829 ó 15510515.