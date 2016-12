Runin: “Nunca tuvimos dudas, el impuesto inmobiliario es municipal”

El Secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Dr. Federico Runin, se pronunció en torno al impuesto inmobiliario diciendo que “nunca tuvimos dudas, el impuesto inmobiliario es municipal, y siempre fue entendido así, tanto en el Poder Ejecutivo Municipal como en el Concejo Deliberante, es por eso que en defensa de la autonomía de Río Grande a principios de año se aprobó la ordenanza correspondiente”.

En cuanto a las declaraciones del ministro Leonardo Gorbacz, el Secretario dijo que “el Municipio defendió su autonomía, además la ley 1075 expresamente condicionaba la coparticipación de los excedentes en materia de inmobiliario urbano, a la previa adhesión a la ley provincial”.

En tal sentido el Runin prosiguió: “justamente lo que hizo el Municipio de Río Grande a través de su órgano legislativo, el Concejo Deliberante, fue no adherir a dicha ley provincial, actuando con plenas facultades en el marco de nuestra Carta Orgánica Municipal”. “De hecho nuestra Carta Magna expresamente reconoce el dominio originario del impuesto inmobiliario en cabeza del Municipio y la Constitución Provincial también refiere a ello”, subrayó el Dr. Runin.

Tras recordar que “en Río Grande los impuestos no se aumentaron” y que “sí existen otras provincias en donde los municipios cobran el inmobiliario”, el Secretario afirmó que “nadie presiona a la Justicia, todo lo contrario, no fueron los Municipios los que iniciaron una acción declarativa en este caso, porque jamás hubo incertidumbre al respecto”.

“Hay que comprender que así como las provincias preexisten a la Nación, los municipios preexisten a las provincias, y esto hay que entenderlo”, sostuvo.

Por otra parte, el funcionario acotó que “además tanto nuestro Intendente Melella, como el Intendente Vuoto, están abordando de manera conjunta el tema, para unificar posturas, entendiendo que aquí está en juego la autonomía de los Municipios”.

Finalmente, Runin manifestó que “en torno a ello, es que la semana pasada nos hemos reunido con los concejales y seguramente pediremos voz en la Legislatura, dado que estas cuestiones deben resolverse por la vía del diálogo y el consenso hasta agotarlo, y que el camino de la justicia sea la última alternativa”.