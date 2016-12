(AUDIO) Bomberos de Ushuaia ayudaron a una mujer en un parto

Luz se llama la beba que nació este martes en una precaria casilla del barrio La Bolsita de Ushuaia. Dio a luz con la ayuda de Bomberos Voluntarios Zona Norte, según relató en AIRE LIBRE FM Luis de Simone, de ese cuartel. Fueron alertados por la Policía sobre el inminente alumbramiento. Sostuvo que la labor que desarrollaron “fue complicado por las escaleras que tuvimos que subir para llegar a la casilla, y porque ese precario inmueble era muy pequeño”. Tanto la beba como la joven madre están muy bien de salud.

Eran cerca de las 20.40 de la noche del martes cuando los bomberos reciben un llamado de emergencia del Barrio La Bolsita por una mujer embarazada descompensada. Cuando llegaron al lugar, la joven ya se encontraba en trabajo de parto y la ambulancia todavía no había llegado. Fueron los bomberos quienes ayudaron a nacer a la pequeña Luz.

“Subimos por un lugar medio complicado, bajarla de ese lugar iba a ser difícil por una escalera, nos encontramos con una mujer en el baño en trabajo de parte. La casa era muy chiquita, estuvimos evaluando la situación, y viendo de un lugar muy seguro para poder atenderla”, contó Luis de Simone en Fm Aire Libre.

Cuando la evaluaron estaba la Policía, la ambulancia del Hospital todavía no llegaba. “Vimos que definitivamente no iba a llegar al Hospital así que preparamos todo para atenderla, a Dios gracias ocurrió todo bien y fue un parto hermoso, ella toda la polenta”, dijo.

El bombero relató además que “cuando llegó personal del Hospital terminaba de nacer la criatura así que entró el doctor, preguntó cómo fue todo, se les dio las indicaciones del caso y las llevaron al Hospital”.

Además expresó que “la mamá no tenía nada preparado para el nacimiento así que salió a la carrera el personal policial a buscar alguna ropita que tenía de recuerdo de su bebé” y pidió a la comunidad “si se puede conseguir ropita de nena de recién nacido y pañales vendría bien para ella”.

¿Están preparados para este tipo de acontecimientos? “Nosotros hacemos cursos y tratamos de prepararnos para todo tipo de situaciones, todos los bomberos de Ushuaia lo hacemos. Incendios, accidentes, rescate en altura, en todo lo que se puede nosotros tenemos todos los días para prepararnos incluso para un trabajo de parto”, dijo Luis.









