(AUDIO) “Alumnas olvidadas” en Bariloche: “Fue algo menor que se solucionó rápidamente”

Después de escuchar el testimonio de una de las madres de las alumnas que fueron olvidadas por la empresa Travel que las trasladó al viaje de estudios, AIRE LIBRE FM entrevistó a Facundo Arizaga, coordinador de esta firma. Fundamentó lo ocurrido a una “picardía de las chicas que se escaparon para dormir, son cosas que con 300 pibes que viajan pueden pasar pero lo importante es poder solucionarlo”.

“Lo que sucedió es lo que se sabe, las tres chicas estaban contadas en el hall del hotel como todo el grupo a las nueve de la mañana, se hizo el check out del grupo completo que bajó al hall del Hotel, se cuentan todos los pasajeros que estaban en el lobby del hotel. Ayer salían cinco colectivos, con alrededor de 200 pasajeros”, señaló Facundo Izarraga, coordinador del viaje de egresados que incluía a jóvenes de numerosos colegios de la ciudad.

En una versión diferente a la que dieron a conocer las madres de las jóvenes, el coordinador indicó que “los chicos estaban contados esperando subir al colectivo, tres de las chicas, cansadas porque era el último día, en una picardía se escapan del lobby del hotel a una habitación a dormir, lo cual ya estaba prohibido porque ya nos íbamos”.

Para Izarraga “son las picardías a las que estamos acostumbrados a convivir todos los días, para nosotros en ese momento fue un mínimo reto para las chicas, porque yo como encargado de la empresa les había prohibido subir a las habitaciones”.

Y reiteró que “del lobby del hotel se fueron en algún momento las tres chicas que subieron, realmente es un error y no puede pasar, pero se solucionó a los 45 minutos”.

En este orden indicó que a los 15 minutos que salió el colectivo “nos llama diciendo lo que pasaba, a lo cual le respondo que si había salido de Bariloche siga tranquilo que subíamos a las tres chicas en otro colectivo atrás y se las iba a cruzar más adelante. Nos quedaban por sacar en ese momento más de 200 pasajeros”.

“Mi decisión fue que el colectivo siguiera porque ya estaban en la ruta y volver a ingresar era complicado, tomé una decisión como encargado de la empresa, porque las chicas estaban con nosotros. A muchos les puede gustar y a otros no, pero fue la decisión que se tomó en ese momento equivocada o no, pido perdón las mamás por esta situación, pero en ese momento para mí no fue tan grave porque yo estaba con las tres chicas y se reían de la situación, sin ningún problema de compartir el colectivo con otros chicos”, señaló.

Durante la jornada salieron cada media hora cinco colectivos, con rumbo a Tierra del Fuego y según contó el responsable de la empresa “las chicas embarcaron en el colectivo número cinco que salió dos horas después de su colectivo. Fueron con coordinadores a cargo, con chicos de otros colegios que son amigos de ellas porque estuvieron en el mismo hotel, nunca estuvieron solas ni se las dejó, siempre estuvieron bien y bajo la tutoría de la empresa, se rieron de la situación porque fue una picardía de ellas que se metieron en el cuarto”.

Además manifestó que “me duele esta situación porque mucha gente me conoce, hace 12 años hago viajes en la isla y me parece algo mínimo que si bien comprendo la amargura de la mamá, entiendo su preocupación, se solucionó rápidamente. A los 40 minutos las chicas estaban sentadas con su valija listas para subir a otro colectivo, se subieron en ese sabiendo que más adelante en algún pueblo se iba a encontrar con sus compañeros”.

Hoy a las 7.30 se cruzaron a su colectivo para encontrarse con sus compañeros. “Están en Río Gallegos en este momento en un rato harán el puesto fronterizo y cruzar la barcaza para llegar Río Grande”, sumó.

“Hay veces que los chicos en un ataque de picardía nos complican un poquito la vida pero estamos preparados para solucionarlo como lo hicimos con estas pasajeras y como lo hacemos hace 9 años que llevamos al 99% de los colegios de viaje de egresados”, dijo además.

Izarraga contó que “con dos de las mamás hablé, con una no porque estaba muy enojada y se compliqué, les pedí que no hagan la exposición policial porque realmente no hacía falta, era algo mínimo, son cosas que con 300 pibes que viajan pueden pasar pero lo importante es poder solucionarlo”.





(AUDIO) Aire Libre 963: