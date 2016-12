(AUDIO) “Alumnas olvidadas” en Bariloche: El enojo de una mamá

Andrea Colicinio es la madre de una de las tres alumnas del colegio Don Bosco que la firma Travel dejó en Bariloche, cuando embarcó la delegación en un colectivo para regresar a Río Grande. La mujer realizó la exposición en la Policía y asegura que desde la empresa nunca la llamaron. “Los responsables de los chicos son los coordinadores”, reclamó en AIRE LIBRE FM.

Eran 55 chicos del Don Bosco pero al colectivo ayer se subieron 52 para emprender el regreso a Río Grande. Camila junto a sus otras dos compañeras se habían quedado a dormir en una habitación contigua, con chicas de otro colegio, para poder dormir unas horas más, pero se quedaron dormidas.

“El colectivo salió a las 12.00, yo creía que mi hija venia en el colectivo y a las siete de la tarde cuando abro mi teléfono en el grupo de padres habían puesto que tres chicas habían quedado varadas en Bariloche”, contó Andrea.

Además apuntó que “Facundo que es el coordinador de Travel en Río Grande, jamás me llamó por teléfono para decirme que mi hija estaba varada en Bariloche”.

“Ellos a la media hora de salir de Bariloche se dan cuenta que le faltan tres chicas y el dio la orden que el colectivo siga. Se dan cuenta porque mi hija Camila y sus dos amigas que fueron a dormir a una habitación contigua de otros contingente de chicas de otra escuela porque la verdad estaban todos cansados. Se despierta y se dan cuenta que los compañeros no estaban, mi preocupación es que se quedó sin documentación, la dejó a la deriva, la responsabilidad de él es que si salió con 55 chicos de Rio Grande, de Bariloche tiene que salir con 55 chicos en el colectivo”, agregó.

Según la madre “nadie contó que cantidad de chicos había y lo peor de todo es que cuando me entero a las siete de la tarde y voy a hacer la exposición a la Policía porque él es el responsable de mi hijo hasta que llega a Río Grande, el llama por teléfono y a los gritos me dice que la única responsable de lo que pasó es mi hija, deslindando toda responsabilidad. El responsable es él”.

“Dijeron que las esperaban a los 200 kilómetros, luego a la medianoche y nunca las esperaron, hasta hoy a las 8 de la mañana seguían en viaje, pero ellos tienen la documentación de las chicas que van en otro colectivo con otra escuela”, sumó.

Por otro lado contó que “en la reunión de padres lo que más nos informó es que él no les iba a entregar los documentos en mano a los chicos, hay una nena que perdió documento, cartera y teléfono en el boliche y la madre está con el corazón en la boca esperando que llegue a Buenos Aires porque no pudo volver a la isla”. “Él le dio el documento, la chica lo perdió, y esa mamá está muy enojada con la empresa porque la nena pierde el DNI junto con el teléfono y la tuvo que mandar a Buenos Aires, hasta esa falencia, porque no es lo único que ha pasado. Él nos mintió y que se haga cargo porque el único artífice de todo esto es él”, añadió.

En este sentido indicó que “si yo salgo a los medios no es porque quiero ser famosa, es porque yo le entregué mi hija a él y en las mismas condiciones quiero que me la entregue”.

Finalmente sostuvo que “a mí nunca me llamó nadie, hasta ahora nadie de Travel ni Facundo ni nadie, la única comunicación que tuve fue delante de la oficial en la Policía que lo llamó, él a los gritos increpándome que la única responsable era mi hija que se había ido a dormir”.

“Hay una exposición hecha, porque mi hija está sin documentación, yo no sé en qué condiciones está, estoy muy lejos de Bariloche, no hablé nunca con mi hija y tengo que resguardar su integridad haciendo una exposición contra los integrantes de Travel que la llevaron de viaje de egresados”, expresó.

Y cerró: “A mí no me interesa ensuciar a Facundo ni a Travel, yo quiero que la sociedad de Río Grande sepa a la hora de comprar un pasaje a donde van a mandar a sus hijos, porque esto no tendría que haber pasado jamás porque no se olvidó una pasajera, se olvidó tres”.





(AUDIO) Aire Libre 963: