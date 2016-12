(AUDIO) Cómo funcionará el sistema del estacionamiento medido en RG

Se ha confirmado que en el mes de febrero comenzará a funcionar el nuevo sistema de Estacionamiento Medido, y los conductores pueden descargar la aplicación en sus teléfonos smartphone para luego registrarse. El estacionamiento se iniciará y cancelará desde la aplicación, y también estará la opción para quien no tiene teléfono. Un funcionario lo explicó en AIRE LIBRE FM.

El portal de noticias www.criticasur.com.ar publicó que el nuevo sistema de estacionamiento medido a través del teléfono celular comenzará a utilizarse en Río Grande en el mes de febrero, pero el Municipio ya va dando a conocer de qué manera va a funcionar. Además ya se puede descargar la aplicación creada por la Universidad de La Plata y registrarse.

Frente a las dudas, este es un instructivo para comenzar a usar el sistema:

1) Bajá en la tienda de aplicaciones de tu celular la aplicación `SEM Río Grande´.

2) Ingresar a la Página https://riogrande.dat.cespi.unlp.edu.ar/#/login. Ingresá en la opción “Registrarse” y completá los campos requeridos, uno de ellos es tu dirección de mail.

3) Ingresar a tu email y vas a tener un correo con un link para confirmar la dirección… hacés click ahi.

4) En el mismo correo te envían este mensaje…

Su nombre de usuario es: #####

Su número de cuenta para cargar crédito es: ###. Este número es el que tenés que mencionar cuando vas a los kioscos a cargar crédito.

5) Abrir la aplicación en el celular, ingresar nombre de usuario y contraseña. Comenzar a usar el sistema.

***

Las explicaciones

El subecretario de Participación Ciudadanadel Municipio de Rio Grande, Federico Greve, explicó en AIRE LIBRE FM que una vez que el usuario se registra, la aplicación “le solicita el usuario y contraseña que luego le sirve para ingresar al sistema donde –para utilizarlo- tiene que tener cargado crédito al usuario, eso todavía no se puede hacer hasta que no tengamos los comercios habilitados”.

El funcionario aseguró que “es una aplicación sencilla donde una vez que uno ingresa el usuario y contraseña introduce el número de la chapa patente de su vehículo, todas están habilitadas, y se carga a nuestro crédito que debe estar previamente cargado en los comercios habilitados”.

Se trata de un crédito especial de estacionamiento medido, será el usuario el que decida cuánto dinero cargar a su cuenta, y se podrá pedir en los comercios habilitados que todavía no fueron informados. “Con muchos ya se firmó convenio y en este mes se va a ir expandiendo la cantidad de comercios adheridos”, explicó.

“Uno va con el número de patente al kiosco y carga el crédito que le parece, puede ser por una hora o por más tiempo para no volver a cargar todo el tiempo y ya queda guardado en su cuenta para el siguiente estacionamiento”, dijo.

En el caso de no tener la aplicación o no tener celular, la persona compra personalmente el crédito en el kiosco, por el tiempo específico que necesita y deberá ser para el mismo día y momento. En el lugar se llevará un papel que deberá colocar en el parabrisas de su auto.

Cómo funciona la aplicación

Volviendo a la aplicación en el celular, una vez cargado el crédito, cuando el usuario quiere estacionar ingresa con el usuario y contraseña, y aparecen tres campos: “Estacionamiento”, “Ultimas transacciones” y “Puntos de venta autorizados”.

“En el primero de ellos se carga la chapa patente, aparece el crédito que usted tiene (el que decidió cargar en el comercio) por ejemplo $100 y un botón abajo que dice ´iniciar estacionamiento´ cuando aprieta el botón comienza a consumir el crédito y ya está pagando el estacionamiento. Voy al banco a hacer el trámite, vuelvo al punto donde tengo el vehículo, me meto en la aplicación y pongo ´finalizar estacionamiento´ en ese momento me deja de descontar de mi crédito y automáticamente queda deshabilitado; si gasté 10 pesos quedan 90 pesos de crédito para próximos estacionamientos”, detalló Greve.

¿Qué ocurre si me olvido de detener la aplicación? “Lo peor que me puede pasar es que a las ocho de la noche cuando cierra el sistema corta de consumir el crédito en cada una de las aplicaciones aunque pedimos que haya un límite de cuatro horas”, añadió.

El sistema funcionará de 10.00 a 20.00 horas, con un valor de 10 pesos la hora inicial, y luego fraccionado cada 15 minutos. Si usted estaciona 15 minutos se le cobra una hora, siempre de la primera hora serán 10 pesos, y si es más de una hora si se fracciona.

El control

Así como el conductor debe tener su aplicación para estacionar, cada una de las personas que realizará el control, que se llaman “controladores” tendrá otra aplicación para hacer la auditoría de los vehículos estacionados.

“En su propia aplicación lo que van a hacer es ingresar la chapa patente del auto a controlar en cada caso, y si no está dado de alta como corresponde le dejará una boleta de que está en infracción porque no puso el estacionamiento”, indicó el Subsecretario. “Esa persona tiene que ir a pagar esa infracción” que tendrá un valor de $ 200.

Al usuario que si paga el controlador le dejará un papel donde consta que el vehículo fue controlado y está correctamente estacionado y ha pagado.

El destino del dinero

El destino del dinero especificado en la ordenanza será el sostenimiento del sistema de transporte público de pasajeros. “Hay un porcentaje que va a la Universidad de La Plata por el convenio que se firma con la casa de altos estudios, otro que va a los comerciantes por el trabajo de cobrar las cargas de cada uno de los usuarios, otro porcentaje que va a discapacidad y finalmente lo que queda al sistema del transporte”, manifestó Greve.

En cuanto al sistema de transporte apuntó que “puede ser al subsidio, el sistema de garitas, no es que la plata va a la empresa; va al Municipio con el fin de mantener o mejorar el servicio de transporte”.

Se trata de un sistema se aplica en más de 40 ciudades del país. “Muchas de las cosas que nos parecen un problema en la práctica están superados en otros lugares, tenemos esas experiencias. En febrero va a venir gente de la universidad para terminar de hacer una capacitación para comerciantes, controladores y todo aquel que interviene en el sistema de estacionamiento”, aseguró.

Dónde funcionará

Según el funcionario Municipal “la idea es arrancar en la Plaza Almirante Brown, la zona de los bancos y cinco cuadras de calle Viedma”. Sin embargo aclaró que las calles se van a ir incorporando semana a semana. “Se van a habilitar primero en la zona de la Plaza Almirante Brown donde además tenemos el Wi Fi gratis del Municipio”, indicó.

“Vamos a ir asesorando a la gente porque esto se tiene previsto activarlo en el mes de febrero, ese primer mes se va a manejar con mucho cautela el tema de las infracciones porque la gente tiene que aprender el sistema y hacerlo propio”, remarcó.

Por último evaluó que “al principio seguramente va a costar, pero con tiempo de capacitación en la gente pretendemos que sea mejor para todos, es lo que quiere el Municipio”.





(AUDIO) Aire Libre 963: