Vecinos del barrio CAP reclaman falta de respuesta municipal

Los vecinos del barrio CAP realizan un reclamo a través de su junta vecinal, electa formalmente en julio de 2016 pero que trabaja desde antes, hace más de dos años. Entre las problemáticas que atraviesa uno de los lugares donde se formó Río Grande, está la pavimentación y señalización de las calles, regularización en los accesos, iluminación de la vía pública, parquización, colocación de juegos como en las plazas similares a las del resto de la ciudad.

Además, los vecinos piden la demolición de una edificación abandonada que sirve como “aguantadero”, ubicada en calle El Ovejero al 100. En ese lugar, “se juntan a beber, drograrse, provocan incendios intencionales y arrojan piedras a las casas vecinas”, comentó en AIRE LIBRE FM el presidente de la junta vecinal, Misael Barboza. Este reclamo se hizo ante el Municipio y fue denunciado en la Comisaría Cuarta. (Vídeo de la casa abandonada por dentro: https://www.instagram.com/p/BON–F4gLma/…).

“En una reunión con el intendente (Gustavo) Mellela, donde estuvimos todos los referentes barriales, nos prometieron que iban a asfaltar la calle Portolan, El aviador, Oroski, Pedro Triviño, Martínez Pinola y Puente Colgante. Pero en otro encuentro, realizado el 16 de diciembre de este año, con el subsecretario de Gestión Ciudadana, Daniel Facio, nos dijo que no iban a pavimentar”, expresó Barboza. Y agregó: “No tenemos carteles en las calles, y nos dijeron que teníamos el asfalto y por eso no lo iban a poner. Ahora nos quedamos sin ninguna de las dos. Encima tenemos una calle de un carril porque el privado ocupó media calzada”.

Luego de una solicitud por parte de la junta vecinal, para reunirse con representantes de la Municipalidad, el día viernes 16 de diciembre recibieron una carta firmada por Juan Castro, director de Participación Vecinal, y Martín Moreira, coordinador de Participación Vecinal, informando que “el día lunes 19 de diciembre a las 15:00 Hs. Se los espera en las oficinas de Dirección de Participación Vecinal, sito en Luis Py Nº 168, Dpto. Nº 3, a fin de concretar la reunión solicitada en la nota antes mencionada”.

El día 19 de diciembre, los vecinos de barrio CAP recibieron otra nota de la Municipalidad. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a efectos de informar la postergación de la reunión prevista para el día de la fecha, en el horario de 15:00 Hs. Cabe destacar que la misma será reprogramada informando por este mismo medio el día y horario”, bajo el sello de Juan Castro. La firma en disconformidad al momento de recibir la carta, data a las 12:36 hs. del día lunes por el presidente de la comisión vecinal.

“Hemos ido varias veces al vivero a pedir plantas ya que por nota no contestan y ni siquiera nos dan plantines o arbolitos. Nosotros no tenemos problemas en plantarlos, ni siquiera tiene que venir a trabajar el personal municipal”. Y agregó: “Arreglamos un espacio verde por donde cruzaban los autos, rellenamos con una máquina que contratamos, pusimos arcos para una canchita de fútbol y la rodeamos de neumáticos para que no pasen los vehículos. Pedimos juegos para la plaza, por lo menos unos viejos y los arreglábamos pero no nos dieron nada”.

El día lunes 19 de diciembre se realizó la apertura de sobres para la licitación de pavimentación de 30 cuadras en barrios Argentino y el Mirador, ex asentamientos, (ver nota: http://www.airelibre.com.ar/…/realizaron-apertura-sobres-l…/), y acerca de esta situación, Sebastián Beluzo, vicepresidente de la junta vecinal, dijo: “Nosotros somos todos trabajadores. Compramos los terrenos, pagamos los impuestos, nos manejamos de la manera correcta y esperamos pacientemente. Nos han recibido en algunas reuniones con la misma persona, siempre con respuestas verbales y compromisos que nunca cumplen. Parece que en otros barrios se manejan de otra forma y recibieron respuesta”.

“Mañana vamos a presentar una nota pidiendo audiencia y si no contestan vamos a pedir asamblea con los vecinos para ver como seguimos a partir de ahora. Si tenemos que hacer manifestaciones o no”, finalizó Beluzo.