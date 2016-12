(AUDIO) “Cerraré la Municipalidad y le daré la llave a Rosana Bertone”

Muy enojado se mostró el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, al ser consultado por AIRE LIBRE FM sobre esta presentación que hizo el Gobierno de la Provincia ante la Justicia, para cobrar los fondos del Impuesto Inmobiliario. El funcionario aseguró que se trata de “ahogar financieramente a los Municipios”. Y que la actitud de Rosana Bertone “vulnera la autonomía municipal”.

“Nosotros pensábamos que ese reclamo del Gobierno sobre el impuesto inmobiliario estaba saldado, pero con esta presentación que hicieron vemos que no es así… esto violenta la autonomía municipal”, fueron las primeras palabras de Vuoto este viernes, al referirse al tema.

Luego recordó que el Municipio de Ushuaia este año recaudó unos 200 millones de pesos entre el impuesto inmobiliario y el impuesto al automotor, “si no quitan ese dinero tendríamos que cerrar la Municipalidad. Me preocupa el ahogó en las finanzas que quiere hacer el Gobierno provincial”.

En otro párrafo aseguró que “los concejales de Ushuaia comparten esta preocupación. En estos meses hemos tratado de no confrontar, pero ahora la idea es la de armar un frente común con el intendente Gustavo Melella, porque si nos quitan estos ingresos vamos a cerrar la Municipalidad… le llevará las llaves a la Gobernadora y le diré, hágase cargo y ponga un delegado”.





