(AUDIO) “Los gobernadores fueron apretados por el gobierno Nacional”

Martín Pérez cargó contra el gobierno Nacional por “el apriete a los gobernadores” para lograr el freno del proyecto de modificar el impuesto a las Ganancias. En diálogo con AIRE LIBRE FM, el diputado nacional criticó a la gobernadora Rosana Bertone y a los funcionarios provinciales “que son voceros de Macri”. Sostuvo que la Nación efectuó “un apriete fenomenal”.

El legislador nacional afirmó que “era algo que se preveía después de que logramos la media sanción de Diputados. El gobierno nacional comenzó con una andanada de presiones y aprietes a los gobernadores, que dista mucho de la lógica que quiso hacerle creer a la gente, de que estamos en presencia de un gobierno que respeta las instituciones y la república, y que se concentra en el diálogo”.

“Lo que se vivió el martes fue un apriete fenomenal a los gobernadores de todas las provincias, sobre todo aquellas que no comparten la idea del gobierno, Y finalmente lograron frenar la discusión”, lamentó.

“Si bien nuestra provincia no paga Ganancias, entendimos que era importante acompañar porque es una medida que va a mejorar mucho los niveles de consumo interno en el país, y fortalecer el poder adquisitivo del salario de los trabajadores”, sostuvo de la votación de Diputados.

Y agregó que la Cámara baja “terminó cumpliendo una promesa del propio presidente Mauricio Macri cuando en campaña dijo que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores”.

El parlamentario cargó contra los funcionarios de la gestión Bertone que apelan a argumentos “falaces” para frenar la ratificación en el Senado: “Me sorprende mucho que algunos nos traten de irresponsables cuando ellos asumieron este compromiso en campaña. Nos sorprende escuchar a funcionarios provinciales hacerse eco de las palabras del gobierno nacional: parecen voceros del Presidente Macri. Los números que han llegado de planillas del gobierno nacional son absolutamente mentirosos, como el hecho de que Tierra del Fuego dejaría de percibir 460 millones de pesos. Ese dato es falso y ha sido divulgado por el ministro de Economía Pratt Gay, porque a Tierra del Fuego le significaría 190 millones aproximadamente y eso en todo caso se compensaría con la reactivación del consumo nacional y el aumento de la recaudación posterior, que aumenta la coparticipación”, manifestó.

“Algunos son voceros del gobierno nacional y, hasta donde yo sé, somos un gobierno del FPV y deberíamos ser oposición a este tipo de medidas que afectan seriamente a los sectores más vulnerables de la sociedad”, fustigó.

Respecto de los argumentos del senador Catalán Magni que advierte que, sin estos fondos, no se podría pagar el aguinaldo, el diputado aclaró que la reforma a Ganancias “rige a partir del 2017” y “los aguinaldos se pagan este año. Ni siquiera las fechas coinciden y me parece que la discusión es otra. No podemos actuar políticamente por presiones. ¿El senador está diciendo que, si no votan la ley, el gobierno nacional no envía el dinero para pagar el aguinaldo? –se preguntó-. Estamos hablando de una situación muy grave y hay que recapacitar sobre estas cuestiones”, reclamó.

“Se han escuchado datos muy engañosos, porque no se calcula lo que el gobierno recaudaría de sectores que no tributaban. Evidentemente hay una presión a los gobernadores, para que presionen a los senadores y no acompañen el proyecto”, sentenció.

Esta semana se elaboraría un proyecto alternativo en una mesa de diálogo. En tal caso, el proyecto volverá a Diputados y no tendría tratamiento hasta el año próximo.





