Vecinos de Ushuaia podrán entregar autos en desuso y chatarra

La Municipalidad informa a los vecinos y vecinas que pueden entregar voluntariamente aquellos vehículos o parte de los mismos que sean de su propiedad, se encuentren en desuso, abandonados o que ya no tengan posibilidad de reparación, para ser desguazados y compactados. Se recuerda que esos elementos pueden constituir focos de contaminación ambiental o ser perjudiciales para la salud.

En tal sentido, se invita a aquellas personas que quieran realizar la entrega a comunicarse con el área de Atención al Vecino, a los teléfonos 02901-422124, 02901-422089 ó bien 0800-666-0889. También podrán hacerlo por la página web de la Municipalidad en el sitio http://www.ushuaia.gob.ar/atencion-vecino, como así también a través de las redes sociales como facebook, instagram, youtube y twitter, en caso de usarla.

Quienes tengan datos para ofrecer sobre vehículos abandonados o parte de ellos, aunque no sean de su propiedad, pueden también brindar la información de que dispongan por las mismas vías, ofreciendo ubicación del mismo, descripción, datos sobre antigüedad del vehículo y, si fuese posible, información sobre el propietario o número de dominio. Es importante que se realice un trabajo colectivo y de cooperación en la ciudad para lograr despejarla de chatarra y lograr una limpieza profunda.

Recientemente se promulgó la ordenanza N° 5122 que permite la entrega voluntaria de vehículos automotores o restos de éstos a la Municipalidad para su descontaminación, desguace y compactación, tras realizarse la correspondiente baja del dominio de la unidad ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA).

En el caso de los vehículos que se entreguen voluntariamente, deben estar libres de todo gravamen y el titular de dominio no debe tener inhibiciones para disponer de sus bienes. Por su parte, el Municipio, condonará la deuda en concepto de patente que pudieran tener y los montos generados por acarreo y depósito.

Con intervención de la Escribanía municipal se realizará el acta de entrega voluntaria para registrar el procedimiento.

La misma ordenanza establece el procedimiento para los casos de vehículos o parte de ellos que se encuentren en los depósitos municipales a causa de infracciones de tránsito o faltas, como así también aquellos que sean hallados en lugares de dominio público y se encuentren en estado de deterioro, inmovilidad o abandono.

La norma de la ciudad, que fue sancionada en la octava sesión ordinaria del presente año, establece el procedimiento a seguir para cada caso, estableciéndose las características de la notificación, los plazos, la identificación del bien y de su propietario, la publicación de edictos con intimaciones correspondientes, los informes técnicos para determinar la aptitud de cada vehículo y la disposición final.

Como resultado de los informes, en caso de determinarse que el vehiculo no posee valor económico o no se encuentra apto para rodar o bien implica un riesgo para la salud o el medio ambiente, se procederá a la compactación. Sin embargo, en caso de determinarse que cuenta con valor económico y no implica peligro alguno, se podrá proceder a la subasta.

La misma ordenanza establece el procedimiento en caso de llegar a compactación de vehículos, debiendo descontaminarse y desguazarse previamente.

Por descontaminación, la ordenanza define la extracción de los elementos contaminantes del medio ambiente como baterías, fluidos y similares, que serán reciclados o dispuestos conforme lo establezca la reglamentación.

Por desguace, se establece en la norma la extracción de los elementos no ferrosos que son reciclados o dispuestos conforme lo establezca la reglamentación.