Derechos Humanos: Melella recibió a funcionarios nacionales

El intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, recibió en la mañana de este miércoles a la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos Lic. Marisa Masimoff Fresco y al director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, Lic. Julio Croci. Encuentro del que también participó la secretaria de Promoción Social, Prof. Gabriela Castillo.

Durante la reunión, se dialogón acerca del trabajo que lleva adelante el Municipio en materia de Derechos Humanos y los lineamientos de trabajo a futuro en coordinación con la Provincia y la Nación.

Finalizada la reunión, la Prof. Castillo resaltó “la posibilidad de compartir lo que venimos desarrollando todos los días en materia de derechos humanos fundamentalmente desde el área de Promoción Social y poder pensar en un trabajo articulado con la Nación”.

“Hoy se abre una puerta para abordar los nuevos desafíos que se presentan en la ciudad, además de nuevas líneas que debemos profundizar en el acompañamiento a la comunidad”, comentó.

En este sentido, la Secretaria detalló la necesidad de “trabajar nuevos ejes como la interculturalidad, la diversidad sexual, la realidad de nuestra identidad como lugar y otros que tienen que ver con una mirada amplia de los Derechos Humanos”.

“Entendemos que debemos tener un enfoque amplio y poner los esfuerzos en acompañar y brindar oportunidades a las familias que atraviesan situaciones de vulneración de sus derechos”, indicó la funcionaria, y destacó que “esta mirada nos ha movilizado para ser un municipio presente generado instituciones, espacios y trabajos que tienen resultados positivos en la comunidad”.

Por su parte, el Lic. Julio Croci expresó que “estamos muy contentos de conocer la realidad del Municipio y haber sido recibidos por el Intendente” y agregó que “propiciamos un trabajo asociado entre Nación, Provincia y Municipio, primero conociendo las realidades y problemáticas de cada uno referidas a la convivencia en la diversidad y cómo crear sociedades de integración y de interculturalidad”.

“Es fundamental vivir la diversidad como un valor de nuestra identidad y no como un problema”, consideró.

El Funcionario informó además que “hemos trabajado en talleres en Ushuaia, Tolhuin y Rio Grande con las fuerzas armadas, abordando estas temáticas y otras relacionadas a la diversidad sexual y la lucha contra la violencia institucional. Nos acompaña también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con problemáticas de población originaria”.

Croci observó que “Tierra del Fuego es el lugar de Argentina donde conviven migrantes internos y extranjeros en una sociedad muy plural, por lo que hemos encontrado mucho eco y muchas preguntas respecto a los temas que trabajamos”.

“No siempre la integración convivencia se logra sin conflictos y buscamos justamente que se expresen estas diferencias y trabajar en función de eso”, concluyó.

Finalmente, la Sub Secretaria Marisa Masimoff Fresco mantuvo que “nos llevamos el orgullo de pertenecer como argentinos a este lugar que encarna la diversidad cultural”.

“Vimos la necesidad de los habitantes de hablar acerca del pluralismo, la interculturalidad y la diversidad sexual, temas sobre los que es importante dialogar porque no hablar de quienes somos es negar la propia historia”, reflexionó, y sostuvo que “a veces hay una percepción que no sabemos quiénes somos, pero a lo largo de las charlas que hemos mantenido tanto con jóvenes de la escuela secundaria como con personas de las tres ciudades encontramos que hay que reconocer que somos plurales, multiculturales y hay que crear ámbitos de convivencia donde eso sea desplegado”.