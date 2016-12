Segunda jornada de juicio por homicidio a Daniel Saromé en RG

En la segunda jornada del juicio oral y público, que tiene a Daniel Alfredo Saromé como imputado por cometer el delito de homicidio en grado de tentativa doblemente agravado y alevosía, en perjuicio de su hijo, prestaron declaración testimonial los profesionales que integran el cuerpo de forenses del Poder Judicial de Tierra del Fuego, de la ciudad de Ushuaia y Río Grande

Frente a los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal, el médico especializado en psiquiatría Jorge López Artaso, ratificó la pericia realizada y sostuvo que en el momento de los hechos Daniel Saromé, podía dirigir sus acciones y comprender la criminalidad de sus actos.

El profesional basó su informe en dos elementos objetivos que son, la prolijidad de los cortes que el imputado causó en la zona del cuello de su hijo menor, y en la conducta de profugarse, inmediatamente posterior al ataque.

El psiquiatra precisó sin embargo, que Saromé no tuvo herramientas para controlar el desenlace de su acto ni su situación de impulsividad.

Especificó además que sujeto presenta una psicopatía de base, trastornos en la personalidad y aseguró que es peligroso para sí y para terceros. No obstante esto, concluyó en que esto no alteró su percepción de los hechos.

Por su parte, el médico psiquiatra Esteban Cavallieri informó que Daniel Sarome se encontraba en una situación de “cortocircuito” en el momento en el que cometió los hechos y que fue el grito de su hijo, lo que lo posicionó nuevamente en la realidad, tras lo cual decidió cambiar el curso de sus acciones.

El psiquiatra forense del Poder Judicial del Distrito Judicial Sur, sostuvo que Saromé es inimputable dado a que su estado no le permitió comprender sus actos. Y que el desenlace final, fue producto de un alto grado de acumulación de ira y afirmó que el imputado presenta un alto nivel de peligrosidad para sí y para terceros.

Por último el doctor en psiquiatría Mariano Ripolli y la licenciada en psicología Tatiana Mainero, prestaron declaración testimonial de manera conjunta, ante los miembros del tribunal y fueron consultados acerca de las características del tratamiento que Daniel Saromé debería seguir frente a la posibilidad Daniel Alfredo Saromé, sea declarado inimputable.

El Tribunal del Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, determinó pasar a un cuarto intermedio que se prolongará hasta el día jueves a las 09 horas, momento en el que la fiscalía y la defensa, procederán a formalizar la etapa de alegatos.

Posteriormente, el imputado tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, previas a conocer el veredicto final.