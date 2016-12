(AUDIO) La tragedia de una madre, por la muerte de su bebé

Un nuevo caso trágico enluta a la ciudad de Río Grande. Sucedió el pasado día 8 de setiembre, cuando murió un bebé de algo mas de dos meses. La autopsia reveló que fue por “Bronconeumonía”. La madre de Jean Angel Manuel Aguilar Moreno estuvo en los estudios de AIRE LIBRE FM junto a su hermana y relataron lo sucedido las últimas 48 horas. Yanina Aguilar (25 años, en la foto, a la derecha), detalló varias situaciones irregulares, lo que muestra una vez mas la precaria situación de la Salud Pública por la que atraviesa TDF desde hace años.

Yanina recordó que el día 6 asistió al Centro de Salud nº 3 de la MargenSur, pero que no la atendió un doctor, “solo una enfermera que me dijo que le hiciera nebulizaciones”. Al día siguiente asistió al nuevo Centro de Salud Municipal en el ingreso al barrio: “Una médica, no pediatra, me recetó unos mediamentos y me pidió que regresara al otro día a las 8:30 para ver a un médico, pero cuando llegué no había médicos, solo una mujer que apenas tocó a mi bebé, me dijo que lo llevara urgente a la Guardia del Hospital”.

Ese traslado se hizo en el auto particular de una persona que estaba allí, porque la ambulancia nunca salió de la Guardia.

“Esto no va a quedar así, porque a mi bebé no lo atendieron como correspondía”, dijo Yanina, quien es madre de dos niños de 6 y 8 años.

La bronconeumonía es una enfermedad respiratoria provocada por una infección vírica. Los bebés que tienen entre tres y seis meses de edad son quienes resultan más comúnmente afectados, si bien esta enfermedad puede aparecer hasta los dos años. Se calcula que aproximadamente uno de cada tres bebés tendrá bronconeumonía en algún momento durante su primer año de vida. Es más frecuente durante los meses de invierno.







