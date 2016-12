Cabrera: “La cobertura a pensionados RUPE está garantizada”

De esta manera se expresó el secretario de Discapacidad de la Provincia Carlos Cabrera sobre la cobertura de obra social de pensionados RUPE.

Tras señalar que los afiliados cuentan con las prestaciones de salud “con total normalidad”, Cabrera aseguró que “hay un único caso que conocemos es el de una persona que tenía la cobertura, pero el titular decidió hacer el cambio de Obra Social y se afilió a ‘Construir Salud’”, por lo que “está en pleno trámite para que ésta le reconozca formalmente como afiliado”.

El funcionario comentó que dicha persona “se acercó a plantear su dificultad, pero no está en ninguna emergencia o necesidad insatisfecha” en este momento; pero como “tiene previsto un tratamiento para el próximo mes, desde la Secretaría le estamos ayudando con los trámites para que a través de la Superintendencia de Salud se agilicen, de modo tal que para cuando necesite viajar a hacer su control terapéutico ya esté habilitada su nueva obra social”.

“Pero el resto de la población RUPE no tiene ningún tipo de inconvenientes, porque están todos cubiertos con su obra social, ya sea del IPAUSS u otra” aseveró.

Cabe recordar que a partir de la sanción de la Ley 1072, aquellos beneficiarios RUPE que no cuenten con obra social estarán bajo la órbita del IPAUSS, y el Gobierno se hará cargo de reintegrar el valor de esas prestaciones.