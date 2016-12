(AUDIO) Cómo será el régimen docente, con la nueva ley

La nueva ley provincial, aprobada la semana pasada, establece modificaciones en el régimen previsional de los docentes, por ejemplo ahora se fija como edad para jubilarse los 50 años, cuando hasta ahora la edad no era una exigencia. Pero no se modifica la cantidad de años de aportes ni frente al grado. “No considero que sea un gran cambio, cuando a los 50 años una persona todavía es joven”, dijo en AIRE LIBRE FM la legisladora Andrea Freytes (FpV). También modificó el cálculo del haber y agrega cinco años más en el régimen para los servicios de docentes que se desempeñan en escuelas especiales.

La Legislatura sancionó la ley de reforma del IPAUSS, que contempla cambios en el régimen previsional de los docentes de la provincia, y que generó dudas en el sector, y numerosas críticas del sindicato docente.

La nueva ley contempla cambios en el régimen previsional de los docentes de la provincia, entre ellos fija como edad para jubilarse los 50 años, cuando hasta ahora la edad no era una exigencia; pero no cambia la cantidad de años de aportes ni frente al grado. También modificó el cálculo del haber y agrega cinco años más en el régimen para los servicios de docentes que se desempeñan en escuelas especiales.

La legisladora Andrea Freytes (FpV), quien además es docente, impulsó junto con la bancada oficialista las modificaciones. En AIRE LIBRE FM explicó cuáles son los cambios aplicados al régimen de jubilación docente, que a su criterio “no es un cambio determinante”.

50 años de edad. La principal modificación para el sector docente a partir de la reforma al Ipauss, es que a partir de su aplicación, para jubilarse se le exige al docente que tenga 50 años de edad. “Eso es lo que agrega la nueva Ley, pero no aplica cambios en la cantidad de años de servicios que continúa en 25, ni tampoco la cantidad de años frente al grado, que siguen siendo 10”, explicó Freytes.

Antes de la reforma no se exigía a los docentes límite de edad para jubilarse, mientras que los años de aporte y servicio eran las mismas. Si una persona tenía 45 años y cumplía con los otros requisitos, se podía jubilar.

Tierra del Fuego después de los cambios a la Ley, e incluso antes de estas modificaciones, sigue estando lejos de lo que ocurre en comparación a otras provincias, donde los trabajadores docentes se jubilan con más edad.

“En otras provincias esto también se trabajó, y en la comparación, se encontró que en la provincia de Buenos Aires -por ejemplo- piden 50 años para jubilarse; en Chubut 53 años; en Córdoba 57 años la mujer y 60 el hombre; en Entre Ríos 57 el hombre y 53 la mujer; en Santa Fe 60 años el hombre y 57 la mujer”, detalló Freytes.

Para la parlamentaria, de esta manera, la modificación en nuestra provincia no representa un gran cambio. “Yo particularmente siendo docente entiendo que esto significa para algunos docentes un cambio, pero también considero que 50 años de edad no es una edad extrema, no es un ítem que complique. Esto tiene que ver con el aporte de todos los ciudadanos de Tierra del Fuego”, dijo.

Educación Especial

En el caso de los docentes de educación especial, en la Ley anterior les exigían 10 años frente al grado, 10 años de servicios en Escuelas Especiales o Diferenciales en la provincia y 20 años de servicio en general en cualquier parte del país, sin límite de edad para jubilarse. A esto lo único que se le modificó en la reforma, es que en vez de pedir 10 años de servicio en escuelas especiales en la provincia, se piden 15 años de servicio, sin límite de edad.

Cálculo del haber

Otro de los cambios al sistema de jubilación docente es el cálculo del haber. “Con esta reforma el cálculo se toma a partir del promedio de los salarios de los 10 últimos años -120 meses-, cuando anteriormente, se tomaba la mejor remuneración de los 24 últimos meses consecutivos”, explicó Freytes respecto a una de las modificaciones que más molestaron al sector docente.

Hay que aclarar que se toman los últimos 10 años, pero actualizados los montos de los haberes al momento de jubilarse.

Y resumió: “Estos son los puntos más relevantes, poner 50 años de edad, la modificación del cálculo del haber y agregar cinco años más en el régimen para los servicios de docentes que se desempeñan en escuelas especiales”.

Para la legisladora esta modificación que implica la modificación también de la Ley 561 al régimen docente es una medida que se toma de parte del ejecutivo, con una serie de medidas a las que describió como un “reordenamiento y transformación del Estado”.

“De la manera que la Gobernadora recibió el gobierno fue bastante complicada. Todos sabemos que los jubilados no cobraban en tiempo y forma desde hace tres años. La obra social tampoco funciona, entonces hay una serie de situaciones que venimos viviendo todos”, sumó.

Y aseguró por último que “acompañé este proyecto porque considero que Rosana Bertone tomó la decisión de hacerse cargo de la realidad económica y financiera de Tierra del Fuego e implementar las medidas necesarias para poder resolver los problemas de todos los fueguinos”.

