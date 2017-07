En su día, los Inmigrantes de varios países fueron reconocidos

Se realizó este viernes un acto por el Día del Inmigrante, en el Salón “Héroes de Malvinas” del IPRA, organizado por el Municipio de Río Grande y la Asociación de Residentes Extranjeros oportunidad en la cual juntamente con la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones se hicieron entrega de certificados a los residentes de otras nacionalidades que cumplieron 30 años de permanencia en nuestra ciudad.

Esta fecha cobra especial importancia tras la foto de un niño sirio muerto que conmovió al mundo entero y revela, una vez más, el drama de los refugiados como de los inmigrantes en distintas partes del mundo hecho que no pasó desapercibido por los presentes como asimismo por quienes tuvieron a su cargo los discursos de rigor.

En este sentido la profesora Gabriela Castillo, secretaria de Asuntos Sociales dijo que “el en lo que va del año miles de personas murieron intentando alcanzar las costas de Europa, un continente ansiado para gran parte de la población del norte de África y Oriente, buscando un lugar en donde al menos exista paz, es ya de por sí atractivo suficiente como para lanzarse a una aventura que puede tener cómo ha sucedido un final trágico”.

Remarcó, la titular del área social del Municipio, que “de hecho, para las mujeres su exposición en esta búsqueda de paz es doble, ya que no sólo se ven expuestas a los riesgos que acechan a todos los migrantes por igual, sino que, por su condición de mujeres, se ven seriamente afectadas por la posibilidad de que sean captadas por las redes de trata que operan en la región o mueren con sus hijos y familiares”.

Recordó más adelante que “nuestro país desde 1812 dispuso a través del Primer Triunvirato la protección de las familias o individuos que fijaran su domicilio en el territorio nacional que luego con la aplicación de la Constitución el preámbulo hace referencia a esta situación de los migrantes y el artículo 25 establece afirmativamente el fomento a la inmigración europea, hasta que e 1949 por decreto 21430, siendo presidente el General Juan Domingo Perón, se eligió el 4 de Setiembre para recordar la llegada de los inmigrantes al país”.

Sostuvo, además, que “nuestra patria ha recibido generosamente a distintas corrientes migratorias que llegaron desde distintos lugares del mundo y trajeron su cultura, su religión, su esperanza y esfuerzo para construir un país mejor, igual situación ha ocurrido con la migración de distintas regiones de latinoamérica, y no han sido indiferentes nuestros antiguos pobladores como los que se han ido incorporando a la vida de nuestra ciudad, de nuestra provincia, somo un crisol de razas y nos duele y nos impacta lo que pasa en el mundo por eso habrimos nuestro corazón acompañando, junto al Sr Intendente, a los inmigrantes y descendientes porque cada uno de ellos hacen cada día más grande a Río Grande”.

Por otro lado en representación de la Asociación de Colectividades Extranjeras hizo uso de la palabra, Elisa Borges, de uruguay quién luego de resaltar las políticas migratorias de nuestro país expresó visiblemente emocionada que “la foto de Aylan ha golpeado muy fuerte en nuestros corazones, en nuestros sentimientos de migrantes, en nuestra razón de ser, porque nos ha mostrado crudamente la realidad de miles de personas que escapan de la guerra, del hambre y aún a pesar del riego de vida que ellos supone arriesgan todo para encontrar un lugar donde vivir, por eso pido a todos los dirigentes del mundo que hagan algo para evitar estra tragedia humanitaria”.

Cabe acotar que durante el acto en comemoración del Día del Inmigrante se leyó una carta de adhesión del Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, el cual subrayaba entre otros conceptos que “luego de haber visto la foto del pequeño Aylan, de haber transcurrido el año con la mayor cantidad de migrantes muertos en la historia intentando cruzar una frontera, no hay espacio para los discursos”.

Luego de plantearse distintas situaciones que se viven en el mundo la misiva del titular nacional de migraciones, sigue diciendo que “debemos reflexionar, tomar decisiones y pasar a la acción, en lo mucho y en lo poco creyendo que siempre es posible, seguramente será nuestra mejor legado y nuestro mejor homenaje”.

Acto seguido se hicieron entrega de los certificados de reconocimiento a inmigrantes de distintos países que se encuentran en nuestra ciudad desde hace más de 30 años, los cuales fueron entregados por las autoridades presentes y los referentes de las Asociación de Colectividades Extranjeras y del Centro de Antiguos Pobladores.

La ceremonia estuvo enmarcada con la presencia de las Banderas de nuestro país y de la provincia de Tierra del Fuego, como de las banderas de distintos país. En la oportunidad se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego hubieron distintos números artísticos a cargo del Grupo Raíces y Hermandad, Movimiento Latino de la colectividad Dominicana que dirige Evelyn Roa y los Bailarines del Sur, pareja de tango que componen Bárbara y Cristián.

Personas que recibieron los reconocimientos: Pedro Isabelino Benítez Chiapa, Griselda Teresita Fassana Russo y Graciela Karen Heit Borges (Uruguay); José Sergio Gallardo Gallardo, Rita Calisto Alvárez, Ofelinda Calisto Alvárez y Candelaria Calisto Alvárez (Chile); Andrea Sua y Rosario Lamberti (Italia); Rolón Belatti ( Paraguay); Elizabeth Marlene López Godoy, Margarita Torrico Tenorio y Víctor Aráoz Cori (Bolivia).

Además estuvieron presentes en la ceremonia los concejales Esteban Martínez y Laura Colazo; los secretarios de Asuntos Sociales, Gabriela Castillo y de Obras y Servicios Públicos, licenciado Jorge Coldorf; el concejal m/c Julián Baeza; Ester Meco Andrade, referente de la Asociación de Antiguos Pobladores; Jefe del Escuadrón 62 de Gendarmería, comandante Angel Lotero Medina; representantes de la Dirección Nacional de Migraciones; Director de Relaciones Internacionales, licenciado Andrés Dachari, funcionarios, igual que de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, e invitados especiales.

